109分局街區會議 華裔市民共商治安

109市警分局日前在法拉盛舉辦街區會議。(記者高雲兒／攝影)

市警109分局近日在法拉盛 當地舉辦街區會議，數位華裔居民到場，發表對法拉盛諸多治安問題的看法，比如無證攤販、遊民 、按摩女 等等，最後警員和居民達成一致：在居民保持警惕的同時，警察在街頭多多出現十分重要。

讓在場居民都感到困擾的是無證攤販問題，一位年長華裔女居民反映，無證攤販常常去而又返，她疑問是否可以將他們安排在角落，因為他們常常擋住去路；另一位女性居民則說，去了角落他們就賺不到錢；年長女居民說，事實上他們也沒賺到錢，甚至常常因為低頭看手機而被偷走貨物。

警員Chris Montgomery說，他們在過去的2個月已經發出115張罰單並沒收貨物，但因為攤販常給出假名，並常常不上庭來領取貨物，而且攤販頗為團結，「他們有個微信群，會互相通知執法」，所以對小販也無計可施。Chris Montgomery補充，目前衛生局和市議員正在為小販的未來思考更好的途徑。

另一位在41路附近經營店面的男性商家表示，如何解決滿大街的按摩女問題。警員表示，這只能通過警察內部的掃黃部門處理，「我們知道她們是做什麼的，但我們沒辦法直接強制執行」。他稱，居民還是可以向警局積極反映該情況，他們後期會積極處理。

讓該男商家同樣困擾的是遊民，他稱常有一西語裔男性遊民在41碌附近晃盪，且似乎神智不清，他詢問警方是否可以將該遊民帶到醫療場所，警員表示不行，除非遊民自願，否則他們無法強迫。另一位白人女士說，很多遊民無害，他們不會進店也不會騷擾你，但是十分不美觀，也不衛生。

另一位同為商家的女性表示，兩周前位於王子街的「薇薇&華鳳珠寶」(Prince Jewelers)被搶讓她心有餘悸，「我會擔心我是不是下一個？」她對如今法拉盛的治安非常不安，「我們被告知要在7時之前鎖好門，鎖好所有東西，不要穿戴珠寶，不要背大牌包，這很嚇人」。