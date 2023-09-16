「人生導師」世報老記者 鼓勵侯友宜從警

侯友宜與李勇會面。(記者劉梓祁╱攝影)

侯友宜 此次到訪紐約除拜會僑團和會見僑胞外，還意外地遇見數十年前鼓勵自己從警的啟蒙人物，世界日報 退休記者李勇；兩人雖互知彼此許久並往來書信，但此次為兩人首次碰面，均表示激動與感激。

當日抵達紐約中華公所後，侯友宜在進入二層會議室前碰見駐足等待的李勇，兩人隨即握手相擁，感嘆多年的跨洋交流與勉勵終促成首次會面。侯友宜表示，在青年時期即將報考大學時，便是讀到李勇書中所寫「神探」，覺其非常英勇、飛簷走壁、頻頻破案，便下決心報考警官學校刑事系，立志成為除暴安良的警察。

侯友宜將李勇稱為「人生導師」，但過去數十年間兩人僅維持書信交流，分享彼此生活並互相勉勵，期間侯友宜曾任台北市政府警察局刑事警察大隊分隊長、桃園縣政府警察局局長和內政部警政署署長等職位。不過，兩人始終沒有見面，直至本次行程。

根據兩人憶述，侯友宜曾被家人寄望於報讀醫學 院，但曾在聯合報與世界日報供職的李勇完全改變了其想法。李勇說，並沒想到兩人可以如此快會面，雖曾約定台北相見，但受限於自身健康狀況，遲遲未能成行，僅能延續十數年的信件往來。他說，儘管未曾碰面，卻感覺與老友無異，心情興奮之餘，亦希望侯友宜成功打敗民進黨，為中國爭光。