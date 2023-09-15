侯友宜參加僑宴 呼籲積極投票

美東地區僑學界侯友宜後援總會設僑宴歡迎侯友宜。(記者劉梓祁╱攝影)

為支持2024年中華民國總統大選國民黨 候選人侯友宜 ，中國國民黨駐美東支部早前成立「美東地區僑學界侯友宜後援總會」，以凝聚海外僑胞力量援助競選活動；在15日於纽约開啟訪美行程之際，侯友宜拜會僑團後亦參與後援會所設僑宴，向數百位僑胞重申理念和呼籲投票。

本次侯友宜訪美紐約站行程，除參與外交智庫「外交政策全國委員會(NCAFP)」以及「外交關係委員會(CFR)」的學者座談和午餐會外，還有參訪紐約市警察局、拜會紐約中華公所等。他的競選辦公室表示，希望透過此次行程，與海外友人分享對未來台美關係的看法，並推動雙方的實質交流，和展現堅定支持民主制度和捍衛自由價值的決心。

後援會總幹事鄧震宇在宴會發言說，侯友宜在多年仕途生涯中恪盡職守、從無懈怠，是「行動派的代表」，現已經過多年歷練、深知群眾所求。他亦批評民進黨 指，該黨近年來的行為倒行逆施，令台灣稱為世界內最危險的區域，而侯友宜仍毅然接受徵召，為保護人民生命財產、捍衛國家安全奮鬥，精神令人欽佩。

後援總會主任委員曾偉康致詞表示，在中華民國的歷史長河中，選舉承載著人民的希望和夢想，期望不僅能選出一位領袖，更要選出一位能夠真正代表台灣人民的總統，而侯友宜則是最佳選擇。曾偉康說，侯友宜在多年從政生涯中，展現了真誠和專業，對每一項政策的承諾都伴隨著對群眾的真誠奉獻和深刻的同理心，可見他不但是領導者，還是一位理解並關心民生的政治家。

面對數百位僑胞的支持，侯友宜致詞指，在全球都在關心「台灣、台海、兩岸怎麼了」和詢問「會不會戰爭或引起世界衝突」的時候，自己必須義不容辭地扛起大任，而2024年大選便是和平或戰爭的選擇。他說，唯有支持守衛和平的自己，才能守住國家未來，反觀民進黨則令人民生活困苦，不僅在疫情時無甚作為，還使物價上漲、薪水未變，因此政黨需要更替。