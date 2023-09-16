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侯友宜訪中華公所 向孫中山銅像致敬

記者劉梓祁╱紐約報導
侯友宜和中華公所及七大僑團代表前往華埠哥倫布公園，向孫中山銅像鞠躬致意。(記者劉梓祁╱ 攝影)
侯友宜和中華公所及七大僑團代表前往華埠哥倫布公園，向孫中山銅像鞠躬致意。(記者劉梓祁╱ 攝影)

中華民國2024年總統選舉國民黨候選人侯友宜，於15日在紐約正式展開為期八日的訪美行程，在拜訪當地警局、出席外交座談和接受外媒訪問後，他與隨行人員前往曼哈頓華埠拜訪百年僑團紐約中華公所，並參拜總理孫中山銅像。

今年5月，國民黨主席朱立倫宣布，徵召現任新北市長侯友宜代表國民黨參加總統選舉，並表示根據科學數據和各地黨籍縣市長、立委和立委提名人的共同意見做出此決定。他形容侯友宜為「除暴安良的英雄」，曾作為警政署長領導數萬警員，並服務新北市400萬市民13年，是滿意度最高市長。

在本月14日晚抵達紐約後，侯友宜於次日早拜訪紐約市警(NYPD)總局並與局長卡班(Edward Caban)會面，亦出席智庫「外交政策全國委員會(NCAFP)」及「外交關係委員會(CFR)」的學者座談和午餐會，並與紐約時報(NYT)總編輯會面及接受專訪。

當日下午5時30分許，侯友宜與隨行人員抵達中華公所，跟多位僑界代表會面交流。侯友宜致詞說，此次作為首次拜訪公所，在入口處已感受到舞龍舞獅帶來的文化親近感，加之在場支持者呼喊打氣，感激之餘亦感受到百年僑團對中國的歷史貢獻，與自己數十年服務民眾一樣盡心。

將競選第16任總統的侯友宜表示，身為國民黨的一份子，將勢必保護台灣土地和人民，相信只有團結才能踐行三民主義。他強調，雖然如今存在挑戰，當仍會義無反顧，希望同僚齊心協力、為未來創造希望。

中華公所主席曾偉康發言說，侯友宜為台灣政界的傑出代表，曾擔任多個重要職位並擁有豐富的政治經驗，無一不體現其對公共服務的承諾。曾偉康指，在2018年侯友宜擊敗民進黨候選人蘇貞昌成功當選新北市市長，及在2022年成功連任後，始終都以解決城市和環境挑戰而聞名，因此必然具備參選總統的經驗和地位。

曾偉康表示，隨著侯友宜被提名參選，許多海外僑胞深感自豪，並將堅定支持自由、民主和台灣地區永恆精神的原則，後者亦與孫中山的三民主義理念相一致。拜會結束前，侯友宜向公所贈予中式瓷盤一個，表面印有綠植與「台灣藍鵲」。

隨後，侯友宜和中華公所及七大僑團代表前往華埠哥倫布公園，向孫中山銅像鞠躬致意。同時參與全程的還包括包括國民黨副主席夏立言和立委江啟臣等人。當日行程結束後，侯友宜將於16日啟程前往新澤西，出發前接受彭博社專訪，並與台灣青年領袖座談。

侯友宜 國民黨 華埠

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