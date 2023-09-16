設備全面升級 法拉盛圖書館青少年中心重開

青少年活動中心提供遊戲平台。(記者邢易霖／攝影)

法拉盛圖書館 青少年中心15日重新開放，引入了與時俱進的技術及全新的現代化設施，為青少年提供更多學習和發展的機會。

據了解，創建及升級青少年中心，得益於市府在去年的捐助，中心引入全新的家具、先進的技術和現代化的設施，旨在促進青少年的學習與互動，為他們提供了更多學習和全面發展的機會。

皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)表示，對紐約市 府的投資及新升級的設備感到非常滿意。他也說，「我們的館長曾陽也與社區保持著密切聯繫，她不僅與青少年一起參與，還確立了這是全法拉盛最好的女性圖書館。」

圖書館執行長沃爾科特、黃敏儀、第25學區學監丹通納與圖書館館長曾陽(從左依次排列)，共慶祝青少年中心開放。(記者邢易霖／攝影)

據法拉盛圖書館館長曾陽介紹，此次對青少年活動中心的設施進行了全面升級，新的書桌、椅子和書架等家具已經到位，並且引入了最新的技術設備，包括遊戲平台、充電站、兩台智能電視、3D打印機、縫紉機等。此外，還提供了全新的電腦、iPad和音響設備等，這一系列的更新，可使圖書館能夠規畫更多的新活動。

她強調，中心內的桌椅都是可移動的，這意味在舉辦活動時，可以根據需要重新布置桌椅，將房間轉變為活動室，這樣青少年們無需離開房間就能參加各種活動。

她表示，圖書館不只是有書，還有新技術的支持，青少年不僅可以過來這裡學習還可以認識新的朋友，參加活動，有機會學習新事物，開發他們的創新精神。

市議員黃敏儀表示，中心對於社區的青少年們來說是個好地方，很多孩子放學以後不知道去哪裡，剛好來這裡方便他們寫作業與同學交流。

第25學區學監丹通納(Michael Dantona)表示，孩子們若給予機會去探索各種不同的事物，就愈能幫助他們更好的自我探索，去放鬆及享受圖書館所能提供的一切。