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州考成績出爐 閱讀和數學進步

記者張心╱紐約報導
紐約州考成績13日公布，市教育局表示「閱讀和數學成績都有所進步」。(市教育局提供)
紐約州考成績13日公布，市教育局表示「閱讀和數學成績都有所進步」。(市教育局提供)

紐約州考成績13日公布，相比於往年再度延遲發放，市教育局表示「閱讀和數學成績都有所進步」，但正式的官方統計數據尚未公開。

州教育廳表示，由於全州學校標準發生變化，考試和評分也進行了大幅度改革，所以延遲統計結果發布。州考結果通常在秋季學期開學前、抑或是勞工節假期前公布，但自疫情以來，鑒於考生的大量缺席，2020年和2021年都未公布州考統計數據。

去年於9月底披露州考全面統計，顯示紐約市學生數學成績整體下滑38%，令許多家長大呼不滿。今年，市教育局總監班克斯(David Banks)提前給家長「打預防針」，擔保閱讀和數學成績都有所進步，且公校老師和校長已經在暑假就收到了學生們的州考報告。

全州標準化考試包括閱讀(English Language Arts，簡稱ELA)和數學兩科，從三年級到八年級的公校生均需每年參與，所得成績被聯邦列為評量地區教育水平的指標，並從族裔、性別、年齡、英語學習生等分析，可供對教育單位問責。

但今年的州考所秉持標準與往年不同。州教育廳長羅莎(Betty Rosa)表示，2023年的州考遵循「新世代教學標準」(Next Generation Learning Standards)，區別於往年的「共同核心標準」(Common Core)，對數學考試的許多科目規定了新的定理準則，於是要求改卷老師重新衡量學生熟練程度。

「所以我們希望家長不要過分解讀13日的州考成績。」羅莎說，州教育廳也呼籲家長們不要把今年的成績與往年進行比較，因為考試已經採用了新的學習標準。

州教育廳並未具體說明，何時公布詳細的官方分析數據，只透露「在確保所有考生成績，都進行了最終的數據質量檢查之後，我們將按區域、學校及其他分組，發布全州的總體數據。」

目前，紐約市學生可以在個人帳戶中查看州考成績；查詢請參考：https://www.schoolsaccount.nyc/。

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