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警再突「查仿品一條街」 逮18人

記者劉梓祁╱紐約報導
警方日前在堅尼路突擊檢查仿冒品商販，查獲價值3500萬元偽品，並逮捕18人。(截自市警影像)
警方日前在堅尼路突擊檢查仿冒品商販，查獲價值3500萬元偽品，並逮捕18人。(截自市警影像)

曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)仿冒品商販存在許久，常引周邊居民與店家抱怨指阻礙道路、危害治安，市警(NYPD)曾在上月突擊檢查，繳獲價值數千萬元假冒商品，但現象仍在；13日下午警方進行二輪突查，查獲價值3500萬元偽品，並逮捕18人。

根據市警巡邏長切爾(John Chell)在社交媒體發布的視頻片段，大量警員在當日突查了位於堅尼路的仿品銷售聚集路段，並使用警用車輛收繳大量假冒商品，包括高仿路易威登(Louis Vuitton)和古馳(Gucci)背包，以及偽造奢侈零錢包、太陽鏡和帽子等。

警方同日晚發布消息指，此次由市警一分局和曼哈頓南區巡邏隊聯合的執法行動，在收繳贓物之外，還拆除了部分沿街設立的攤位。市警表示，行動共繳獲3500萬元假冒商品，並逮捕18名嫌疑人。

督察格林(William Glynn)表示，由於警方收到了大量來自社區和商業主的假冒商品投訴，因此再次執行突查，並繳獲了大批在街頭販賣的商品。據了解，本次行動集中在堅尼路段由教堂街(Church St.)至百老匯大道(Broadway)一帶，以及百老匯從獲架街(Walker St.)至霍華德街(Howard St.)區域。

市警還指，該次收繳贓物需三輛警用拖車方能完全清理。警司鮑代特(Timothy Baudette)說，由於贓物數量巨大，平日許多商販甚至阻礙了餐館或商鋪入口，且導致街道人群密集。

此次被捕的18人中，大多被控以商標侵權罪。早在今年3月，法國精品品牌香奈兒(CHANEL)向11名華人提起訴訟，因後者在華埠販賣假名牌包，並涉及製假售假、偽造商標等多項侵權行為，索賠至少600萬元。

由於此次執法區域屬市警五分局轄區，其代表指平日亦有在警民會議上收到許多針對堅尼路的售假投訴。沿路中餐館業者表示，該次執法行動結束後，街旁的華人售假商家有明顯減少，但仍有數位非洲裔商販手托行李箱繼續販賣，為「便於逃跑」的方式。

14日下午可見，堅尼路一帶大多已無占道現象，但仍有逾十位商販繼續兜售，將疑似仿品的商品放於手推車或行李箱中，不乏有人遊走更換位置販賣。周邊紀念品店員工指，警方突襲發生在13日下午3時至4時之間，但直至夜晚才全數撤離。

有多位周邊華人居民表示，堅尼路商販經營範圍在假包之外，亦有「現成大麻」等毒品，為治安和青少年健康帶來極大危害。鮑代特表示，警方將繼續進行執法行動，未來或會派駐警員，持續阻止非法攤位。

警方再突查後，堅尼路仍有販賣者。(記者劉梓祁／攝影)
警方再突查後，堅尼路仍有販賣者。(記者劉梓祁／攝影)
警方再突查後，堅尼路仍有華人販賣者。(記者劉梓祁／攝影)
警方再突查後，堅尼路仍有華人販賣者。(記者劉梓祁／攝影)
警方日前在堅尼路突擊檢查仿冒品商販，查獲價值3500萬元偽品，並逮捕18人。(截...
警方日前在堅尼路突擊檢查仿冒品商販，查獲價值3500萬元偽品，並逮捕18人。(截自市警影像)
警方再突查後，堅尼路仍有販賣者。(記者劉梓祁／攝影)
警方再突查後，堅尼路仍有販賣者。(記者劉梓祁／攝影)
警方日前在堅尼路突擊檢查仿冒品商販，查獲價值3500萬元偽品，並逮捕18人。(截...
警方日前在堅尼路突擊檢查仿冒品商販，查獲價值3500萬元偽品，並逮捕18人。(截自市警影像)
警方再突查後，堅尼路仍有非法攤位。(記者劉梓祁╱攝影)
警方再突查後，堅尼路仍有非法攤位。(記者劉梓祁╱攝影)
警方日前在堅尼路突擊檢查仿冒品商販，查獲價值3500萬元偽品，並逮捕18人。(截...
警方日前在堅尼路突擊檢查仿冒品商販，查獲價值3500萬元偽品，並逮捕18人。(截自市警影像)
警方再突查後，堅尼路仍有販賣者。(記者劉梓祁／攝影)
警方再突查後，堅尼路仍有販賣者。(記者劉梓祁／攝影)
警方再突查後，堅尼路仍有拖行李箱販賣者。(記者劉梓祁／攝影)
警方再突查後，堅尼路仍有拖行李箱販賣者。(記者劉梓祁／攝影)
警方日前在堅尼路突擊檢查仿冒品商販，查獲價值3500萬元偽品，並逮捕18人。(截...
警方日前在堅尼路突擊檢查仿冒品商販，查獲價值3500萬元偽品，並逮捕18人。(截自市警影像)

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