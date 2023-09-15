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紐約市議會提案 要求外賣平台提供安全電單車

記者許君達╱紐約報導
市議會提案，要求外賣平台為外賣郎提供安全電單車。(記者許君達╱攝影)
市議會提案，要求外賣平台為外賣郎提供安全電單車。(記者許君達╱攝影)

為應對電單車鋰電池火災頻發的問題，市議會14日提案，擬要求外賣平台為外賣郎提供合規電單車和鋰電池。

隨著外賣行業的擴張，紐約市目前已有超過6萬名外賣郎使用電單車為Uber、GrubHub及DoorDash等外賣平台工作。而不合格的鋰電池卻大量充斥市場，導致嚴重的火災隱患。從今年年初以來，紐約市已發生175起與鋰電池有關的火災，造成14死96傷。然而，合格的鋰電池售價高昂，優質車輛甚至能達到數千元。很多收入有限的外賣郎很難承擔得起。

因此，市議員費力茲(Oswald Feliz)提案，要求外賣平台為外賣郎提供經過安全認證的合格車輛及電池。不過，由於這將是一筆巨大的支出，因業界普遍認為，即使這項議案能有機會通過，也很可能會遭遇企業方面的巨大阻力。今年7月，外賣行業的四家龍頭企業就聯合發起訴訟，使紐約市外賣郎最低工資標準的新法案在生效之前就陷入癱瘓。

費力茲表示，在推出提案前已經對技術和法律細節進行了研究，同時也期待能與外賣平台運營商進行「非常有成效」的對話。GrubHub發言人Ben Branham則表示，該公司已在獲取安全電池方面進行了大量投資。Uber沒有對最新提案發表評論，但其在今年早些時候宣布將為合規電單車以舊換新計畫提供補貼。

餐飲業者則擔心，如果未來平台被迫為外賣郎支出電池費用，很可能會將成本轉嫁。華埠小吃業者Leo表示，平台一方面可以向消費者多收錢，另一方面也可能對商家抽取更多手續費，總之他們有各種手段避免自己吃虧。不過他透露，目前外賣占店內生意的比例不太大，「如果Uber的訂單抽成太過分，我們不接就好了。」

另一間老字號麵店的員工阿國也表示，華埠的業態與法拉盛和布碌崙(布魯克林)有些不同，絕大多數客人都是堂食或者就是住在附近、電話訂餐的，店家不依賴外賣。而且，從提案到落實，還很遙遠，就算通過了也自然會有直接利益受損的人去抗議，「作為商家，目前還不太需要擔心這個。」

紐約市 華埠 布碌崙

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