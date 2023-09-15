皇后區僑學界 10月7日慶祝中華民國國慶

紐約皇后區僑學界宣布將舉辦中華民國112年雙十國慶慶祝活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

為慶祝中華民國 112年雙十國慶，紐約皇后區 僑學界14日宣布，將於10月7日(周六)，在法拉盛 20小學舉行慶祝活動，包含升旗典禮、慶祝大會及園遊會三大項目。

慶祝中華民國112年雙十國慶籌備委員會主任委員李金標介紹，慶祝大會節目將有愛國和台灣民俗特色風味歌曲，表演者包括老中青及兒童，展現中華民國海內外同胞們的團結、和諧及向心力；據了解，活動目前已籌集來自僑學界愛心人士共計的2萬1624元捐款。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、紐約華僑文教中心主任陳永豐等出席了此次活動。據介紹，本次雙十國慶慶祝活動，將於10月7日上午9時30分至下午3時間，在位於法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)142-30號的20小學舉辦，升旗典禮將在早9時30分及10時45分間在室外籃球場舉辦，慶祝大會則將在10時45分至中午12時在20小學禮堂舉辦，座位有限請及早入座，會後贈送三元點券，送完為止。

園遊會則將在12時至下午3時間在室內運動場舉辦，並分藝文區及美食區，藝文組設各種傳統文化藝術示範與教學展示，包括傳統書法、摺紙藝術、淡彩素描、臉譜藝術等多元化的活動，旨在讓更多海外青少年自己動手，邊學邊做，從中體會傳統中華文化的博大精深。

美食區則設各類台式與中華美食，包括香濃麻油雞、台式香腸、鹼粽、蘿萄糕、草仔糕、艾草糕、紅龜糕、糯米糕、素菜包、麻糬、刈包、茶葉蛋、排骨飯、滷肉飯、雞腿飯、總匯香腸便當、美味豆花、台灣古早味冰棒、奶茶、檸檬愛玉等各式冰品。