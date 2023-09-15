步步安全防跌倒日 22日免費檢查

第五屆「步步安全 防跌倒日」活動將於本月22日(周五)舉行。(記者邢易霖╱攝影)

由於摔倒正逐漸成為長者身亡的主因之一，為喚起公共意識及科普資訊，大學睦鄰之家(University Settlement)將聯合醫療機構於22日(周五)舉辦「步步安全防跌倒日」，由本地專業護理及醫療人員協助，提供實用建議和技巧。

主辦方12日召開發布會表示，世界衛生組織已在早前表明，跌倒是全球意外或非意外死亡的第二大原因，每年估計有68萬4000人因此而亡，其中60歲以上長者占比最大。因此，該活動旨在幫助長者及其照護者提高警覺，並了解自身的健康狀況，和學習預防摔倒和知識，盡可能減少意外發生。

現場多位醫療機構代表指出，跌倒的危險因素包括年齡、健康狀況、生活環境和天氣等，而其中愈年長、風險愈高，且長者的視力和平衡能力逐漸減弱亦會導致反應變慢，從而引發意外。因此，活動當日在專題講座外，還將設有身體平衡指數監測、腳跟骨質密度測試、伸展功能測試和血壓 檢查等，由華裔註冊護士協會、下城醫院「福安康寧」華人社區保健計畫、華埠退休 居民社區服務等組織提供。

根據活動發言人，本次活動共提供150張免費入場門票，公眾即日起可前往大學睦鄰之家豪斯頓社區中心領取，地址為包厘街(Bowery)273號，每人最多可領取兩張。另外，活動現場將設禮品派送和抽獎環節，獎品包括夜燈等。活動將於22日(周五)上午9時30分舉辦至11時30分在該中心舉辦。