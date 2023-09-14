慶雙十國慶 台灣民樂團中華公所演出

樂團使用中華傳統樂器，加以現代方式的改編，體現了古今融合以及台灣多元包容的文化特色。(記者許君達╱攝影)

慶祝中華民國 112年國慶文化訪問團13日在紐約中華公所中山堂奉上演出，百餘名僑界人士和普通華僑前往觀看，現場座無虛席。

演出由中華民國僑務委員會、中華公所和大紐約區台灣大專院校校友會聯合會聯合主辦，由大專校聯會會長林映君主持，中華公所主席曾偉康、駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、紐約華僑文教中心主任陳永豐、大專校聯會董事長洪國治、國策顧問田詒鴻及夫人田芬芬、經文處僑務組主任黃儷萱、僑務委員方秀蓉、中華公所前任主席于金山等人到場觀看。

來自宜蘭的當代樂坊此次全美巡迴團隊有10名演員，他們為華埠 的觀眾奉上了14齣國樂及舞蹈表演，內容包括漢民族入台史詩、原住民 風情、經典音樂、功夫表演、原創舞蹈等，還有用國樂形式演繹的美國流行音樂，取材自國語、台語、粵語、客家以及原住民等台灣各族群的文化背景，使用胡、琴、笛等樂器，體現中華文化的根基，同時也凸顯「讓世界聽見台灣」的主題。曾在大陸和台灣成長、又在紐約生活了50多年的于金山認為，能把印象中單調的國樂演繹得如此精彩，值得好評。