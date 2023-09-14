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自我世界藝術展 皇后書院開幕

記者高雲兒╱紐約報導
因疫情關閉兩年後，紐約皇后畫院於日前宣布疫情後的首個畫展開幕。(記者高雲兒╱攝影)
因疫情關閉兩年後，紐約皇后畫院於日前宣布疫情後的首個畫展開幕。(記者高雲兒╱攝影)

疫情關閉兩年後，紐約皇后畫院日前宣布疫情後的首個畫展開幕，與20名華人畫家共同慶祝中秋和中華人民共和國國慶的同時，還為紐約皇后畫院的25周年紀念日，添加獨特意義。

該畫展主題為「自我世界--紐約當代藝術畫展」，主辦方之一的紐約皇后畫院院長劉比華解釋，之所以取名為自我世界，是因為藝術家大都沉浸創作，不會受外界影響，「每個畫家有自己的風格創意，在作品中反映出他們的自我世界」。

這次畫展邀請了來自中國大陸的有代表性的20名畫家作品參展，比如蕭派山水畫傳人朱雪鵝、國家一級美術師楊文、吳為定國畫大師關門弟子朱漫馥、國家一級美術師許美祥等等；參展作品形式多樣，包括水彩、水粉、國畫、油畫和流彩畫等，且內容廣泛，有山水畫、肖像畫等等，創意紛繁。劉比華自己也展出自己的三幅作品，均用其獨創的「流彩油畫」顏料和技法畫就。

劉比華稱，這次畫展既是為了迎接中秋和中華人民共和國國慶，同時也慶祝皇后畫院的周年紀念日；「我們成立25周年期間，對活躍社區藝文活動、為增進中美文化的交流、爲提升華人文化水平和社會地位都作出了很大的貢獻，如今已經成為紐約市創院最久、學生最多和口碑最好的專業美術學院。」

「自我世界--紐約當代藝術畫展」將從即日起持續到18日(周一)，有興趣的民眾可前往法拉盛緬街37-02號4樓218室，詳情請聯繫(929)488-9330。

這次畫展邀請了來自中國大陸的有代表性的20名畫家作品參展。(記者高雲兒／攝影)
這次畫展邀請了來自中國大陸的有代表性的20名畫家作品參展。(記者高雲兒／攝影)
參展作品形式多樣，包括水彩、水粉、國畫、油畫和流彩畫等，且內容廣泛，有山水畫、肖...
參展作品形式多樣，包括水彩、水粉、國畫、油畫和流彩畫等，且內容廣泛，有山水畫、肖像畫等等，創意紛繁。(記者高雲兒／攝影)
主辦方之一的紐約皇后畫院院長劉比華解釋，之所以取名為自我世界，是因為藝術家大都沈...
主辦方之一的紐約皇后畫院院長劉比華解釋，之所以取名為自我世界，是因為藝術家大都沈浸創作，不會受外界影響。(記者高雲兒╱攝影)
劉比華自己也展出自己的三幅作品，均用其獨創的「流彩油畫」顏料和技法畫就，圖為其中...
劉比華自己也展出自己的三幅作品，均用其獨創的「流彩油畫」顏料和技法畫就，圖為其中之一的山水畫。(記者高雲兒／攝影)

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