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亞裔職場想登頂 首應被當美國人

記者高雲兒／紐約報導
市大亨特學院社會學教授陳美嫦認為，亞裔之所以無法在企業高層占據重要地位，是因為亞裔一直不被當做美國人看待。(取自亨特學院頁面)
市大亨特學院社會學教授陳美嫦認為，亞裔之所以無法在企業高層占據重要地位，是因為亞裔一直不被當做美國人看待。(取自亨特學院頁面)

華人精英團體百人會(Committee of 100)11日舉辦網路研討會，專家表示，亞裔之所以無法在企業高層占據重要地位，是因為亞裔一直不被當做美國人看待，此外亞裔自身對職業選擇的看法、職場處世習慣、缺乏團結等，也是限制亞裔在企業成功的原因。

討論由百人會職業天花板倡議委員會主席楊彼得(Peter Young)擔任主持人，由市立大學亨特學院社會學教授陳美嫦(Margaret M. Chin)擔任主講人。陳美嫦著有「被困住：為何亞裔無法踏入公司高層」(Stuck: Why Asian Americans Don’t Reach the Top of the Corporate Ladder)，通過訪問100多名就讀頂尖大學、且在畢業後任職於專業領域超過20年的亞裔人士，發現大多人都只停留在中層管理職，只有非常少數能進入最高領導層。

她表示，許多亞裔都被一種成功的路徑依賴所影響和限制，從而只選擇亞裔適合的職業，「許多亞裔的父母讓他們努力學習，並常常引導孩子當科學家等，因為他們相信這是亞裔所擅長的」。但她指出，根據加州高院法官劉弘威的調查，雖然亞裔成為律師的人數最多，但成為公司合夥人的比率最低；同時醫療界成為部門主管的亞裔也很少。

陳美嫦還指出，想要進入高層管理，必須要先獲得高層信任，「尤其是為了建立業務連繫，關係上的可信度實際上比技能和能力重要得多；如果不被信任，亞裔的技能和智慧就反倒會構成威脅。」

另外，她認為許多亞裔存在亞裔對彼此的競爭心態，與其他族裔相比不夠團結。陳美嫦指出，亞裔應該團結，甚至包括團結其他的少數族裔，如非洲裔和西語裔，結成同盟後力量更大，才更有可能得到提拔。

最重要的一個原因則是，亞裔一直不被認為是美國人。陳美嫦分享，自己作為在美國出生長大的美國華人，雖然沒有口音和文化差異，但是也不被認為是美國人，「亞裔始終是隱形的，並且常常被當成刻板印象」。她認為美國其他族裔對亞裔了解不夠，「有很多有領導才能的亞裔，也有安靜的亞裔，也有在政治上和藝術上能幹的亞裔，你能想像到的都有」。

因此她指出，亞裔在美國出頭的必要條件之一是被當作美國人，「我們必須在很多方面證明我們也是美國人，首先是展現出合作性，以及重視投票權」。她補充，幫助外族裔了解亞裔過去在美國的歷史，尤其是如何被不公平對待，也能夠促進亞裔被視為美國人。

亞裔 華人 百人會

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