亞裔職場想登頂 首應被當美國人

市大亨特學院社會學教授陳美嫦認為,亞裔之所以無法在企業高層占據重要地位,是因為亞裔一直不被當做美國人看待。(取自亨特學院頁面)

華人 精英團體百人會 (Committee of 100)11日舉辦網路研討會,專家表示,亞裔 之所以無法在企業高層占據重要地位,是因為亞裔一直不被當做美國人看待,此外亞裔自身對職業選擇的看法、職場處世習慣、缺乏團結等,也是限制亞裔在企業成功的原因。

討論由百人會職業天花板倡議委員會主席楊彼得(Peter Young)擔任主持人,由市立大學亨特學院社會學教授陳美嫦(Margaret M. Chin)擔任主講人。陳美嫦著有「被困住:為何亞裔無法踏入公司高層」(Stuck: Why Asian Americans Don’t Reach the Top of the Corporate Ladder),通過訪問100多名就讀頂尖大學、且在畢業後任職於專業領域超過20年的亞裔人士,發現大多人都只停留在中層管理職,只有非常少數能進入最高領導層。

她表示,許多亞裔都被一種成功的路徑依賴所影響和限制,從而只選擇亞裔適合的職業,「許多亞裔的父母讓他們努力學習,並常常引導孩子當科學家等,因為他們相信這是亞裔所擅長的」。但她指出,根據加州高院法官劉弘威的調查,雖然亞裔成為律師的人數最多,但成為公司合夥人的比率最低;同時醫療界成為部門主管的亞裔也很少。

陳美嫦還指出,想要進入高層管理,必須要先獲得高層信任,「尤其是為了建立業務連繫,關係上的可信度實際上比技能和能力重要得多;如果不被信任,亞裔的技能和智慧就反倒會構成威脅。」

另外,她認為許多亞裔存在亞裔對彼此的競爭心態,與其他族裔相比不夠團結。陳美嫦指出,亞裔應該團結,甚至包括團結其他的少數族裔,如非洲裔和西語裔,結成同盟後力量更大,才更有可能得到提拔。

最重要的一個原因則是,亞裔一直不被認為是美國人。陳美嫦分享,自己作為在美國出生長大的美國華人,雖然沒有口音和文化差異,但是也不被認為是美國人,「亞裔始終是隱形的,並且常常被當成刻板印象」。她認為美國其他族裔對亞裔了解不夠,「有很多有領導才能的亞裔,也有安靜的亞裔,也有在政治上和藝術上能幹的亞裔,你能想像到的都有」。

因此她指出,亞裔在美國出頭的必要條件之一是被當作美國人,「我們必須在很多方面證明我們也是美國人,首先是展現出合作性,以及重視投票權」。她補充,幫助外族裔了解亞裔過去在美國的歷史,尤其是如何被不公平對待,也能夠促進亞裔被視為美國人。