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攜手法學院 黃敏儀推免費法律諮詢服務

記者高雲兒／紐約報導
市議員黃敏儀11日宣布，將聯合紐約市立大學法學院，開展一系列多語言的免費法律諮詢活動。(記者高雲兒／攝影)
市議員黃敏儀11日宣布，將聯合紐約市立大學法學院，開展一系列多語言的免費法律諮詢活動。(記者高雲兒／攝影)

市議員黃敏儀11日宣布，將聯合紐約市立大學法學院，開展一系列多語言的免費法律諮詢活動，該服務將持續到明年6月，需要的民眾可預約前往。

據悉，黃敏儀去年爭取到一筆撥給紐約市立大學的資金，因此得以提供該服務，這是她第二年獲得提供這項服務的資金。她說，該服務旨在為社區成員提供法律服務，讓民眾不受經濟情況或語言障礙的影響，「我們正在擴大該項目，因為這個社區對法律援助的需求很大。」

市立大學法學院將通過與校友律師合作，提供該服務。負責該項目的紐約市立大學法學院社區法律資源網副主任賴納(Lisa Reiner)說，今年為了提供更多服務，特地提供韓文和中文服務，韓裔公民權(Korean American Civic Empowerment)也是此次項目合作者之一。

黃敏儀介紹，每個月將有兩次6小時的法律諮詢服務，並持續到明年6月；從本月22日開始的每月第三個周五，會有說國語和英語的律師鄭亞帥(Lisa Zheng)提供服務；從10月13日開始的每月第二個周五，會有說韓語和英語的律師樸車鎮(Chejin Park，音譯)提供服務。

鄭亞帥說，任何法律問題都可來諮詢，包括移民、住房、就業、房東房客和民事等領域的各種法律問題。但她提醒，該服務僅提供諮詢，如果某一特定問題需要採取法律行動，他們將通過其他法律服務團體進行轉介，「我們也可以回到紐約市立大學法學院，尋找該領域經驗豐富的律師。」

有需要的民眾可聯絡市議員黃敏儀辦公室(718) 888-8747或電郵[email protected]預約，地點在黃敏儀辦公室，法拉盛38大道135-27號388室。

紐約市 韓裔 法拉盛

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