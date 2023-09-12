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寇頓助非營利組織派發食物 造福布碌崙南區

記者顏潔恩／紐約報導
猶太裔非營利機構Met Council食儲銀行，日前與「猶太社區中心」合作，在布碌崙班森賀派發食物給需要的民眾。(莊文怡提供)
猶太裔非營利機構Met Council食儲銀行，日前與「猶太社區中心」合作，在布碌崙班森賀派發食物給需要的民眾。(莊文怡提供)

猶太裔非營利機構Met Council食儲銀行，日前與「猶太社區中心」(Jewish Community House of Bensonhurst，簡稱JCC)合作，在布碌崙(布魯克林)班森賀派發食物給需要的民眾，當地州眾議員寇頓(William Colton)也作為義工出席，協助活動進行；在其爭取下，非營利機構也表示將會舉辦更多食物贈送活動，造福布碌崙南區民眾。

Met Council表示，事先登記後前來領取食物的民眾有超過200人；雖以猶太民眾為主，不過仍有大批華人家庭也排隊領取，準備的乾糧包括雞蛋、食用油、蜂蜜、蘋果等。

當日也同樣作為義工出席活動的寇頓幕僚長莊文怡說，觀察到當日來領取的人多為老人家、帶著孩子的父母等，說明當地仍存在糧食不安全問題，需要幫助提供更多資源；值得一提的是，20多名青少年義工，都是來自烏克蘭的難民孩子，看到他們努力為社區做事，相當感動。

她表示，雖然這群孩子剛過來美國也是為生活所憂，但趁著空閒時間過來幫忙，貢獻一份心力，這是華人新移民能夠借鑒學習的部分；她認為通過這種方式，不僅回報美國，參與者也可以更融入社區、接觸到左鄰右舍，了解當地的生活情況。

莊文怡表示，寇頓也與Met Council的機構關係助理(Agency Relations Associate)Micah Bookman洽談，對方也許諾將嘗試找到更多非營利機構合作，在布碌崙南區舉辦更多類似活動，造福當地的居民。

Met Council是全美最大的猶太非營利機構之一，所提供的服務還有新冠疫情相關援助、可負擔房屋、申請協助福利、反家暴、長者服務等；接下來將在全市有食物贈送活動，有興趣者可瀏覽metcouncil.org查詢詳情。

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