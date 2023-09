紐約客談/ 沈默的亞裔 不再是外鄉人

社群網站上最近曾流行一類視頻,一白人問亞裔 「你從哪裡來」(Where are you from),亞裔回答美國一州名,而後白人皺皺眉頭:「我是說你實際從哪裡來」(Where are you really from)。這一類視頻下獲得無數亞裔的共鳴,甚至有許多出生在美國的第三和第四代亞裔,表示常被此類問題困擾。

這不是新問題,16年前,曾有一位在美國頂尖學校畢業的亞裔法學院教授,在自己的書中提及該問題,並說,許多亞裔都非常害怕在公共場合與他人起衝突,不管是排隊、遛狗還是停車,「因為對方永遠可以說,滾回你來的地方去」。

他還看到,美國常常宣揚亞裔的高收入和世俗意義的成功,但很多亞裔卻總是被視為外來人,在大公司和政府機關中常遇「玻璃天花板」,無法公平取得職業上升的通道。

13年後,這位叫吳華揚的教授,成為市立大學皇后學院(Queens College)首位華裔 校長;在同一年,市大勃魯克學院(Baruch College)迎來首位華裔校長吳思永(David Wu)。兩位華人突破了教育 界的天花板,成為大學管理層,這是第一次。

不光是在教育界,愈來愈多的天花板,亞裔正在試圖打破:在政治領域,愈來愈多的亞裔參選政府職位;在商業界,開始有亞裔崭露頭角,擔任高級職位,甚至成為企業的創始人和領袖,比如輝達(Nvidia)和超微(AMD)的執行長黃仁勳和蘇姿豐。

亞裔開始積極涉足自己以前不常涉及的領域,開始自己的「天花板革命」;不管是否成功,亞裔都可以從這一浪接一浪的「革命」中看到無限可能,那是一個「不再被認為是外鄉人」的未來。