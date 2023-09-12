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紐約客談/ 沈默的亞裔 不再是外鄉人

記者高雲兒／紐約報導

社群網站上最近曾流行一類視頻，一白人問亞裔「你從哪裡來」(Where are you from)，亞裔回答美國一州名，而後白人皺皺眉頭：「我是說你實際從哪裡來」(Where are you really from)。這一類視頻下獲得無數亞裔的共鳴，甚至有許多出生在美國的第三和第四代亞裔，表示常被此類問題困擾。

這不是新問題，16年前，曾有一位在美國頂尖學校畢業的亞裔法學院教授，在自己的書中提及該問題，並說，許多亞裔都非常害怕在公共場合與他人起衝突，不管是排隊、遛狗還是停車，「因為對方永遠可以說，滾回你來的地方去」。

他還看到，美國常常宣揚亞裔的高收入和世俗意義的成功，但很多亞裔卻總是被視為外來人，在大公司和政府機關中常遇「玻璃天花板」，無法公平取得職業上升的通道。

13年後，這位叫吳華揚的教授，成為市立大學皇后學院(Queens College)首位華裔校長；在同一年，市大勃魯克學院(Baruch College)迎來首位華裔校長吳思永(David Wu)。兩位華人突破了教育界的天花板，成為大學管理層，這是第一次。

不光是在教育界，愈來愈多的天花板，亞裔正在試圖打破：在政治領域，愈來愈多的亞裔參選政府職位；在商業界，開始有亞裔崭露頭角，擔任高級職位，甚至成為企業的創始人和領袖，比如輝達(Nvidia)和超微(AMD)的執行長黃仁勳和蘇姿豐。

亞裔開始積極涉足自己以前不常涉及的領域，開始自己的「天花板革命」；不管是否成功，亞裔都可以從這一浪接一浪的「革命」中看到無限可能，那是一個「不再被認為是外鄉人」的未來。

亞裔 教育 華裔

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