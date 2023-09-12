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拒接種新冠被解雇 史島高院判10教職員復職

記者顏潔恩／紐約報導
史島高等法院日前裁決市教育局恢復十名教職員的工作。(市長辦公室提供)
史島高等法院日前裁決市教育局恢復十名教職員的工作。(市長辦公室提供)

紐約市不少教職員此前因拒絕接種新冠疫苗，遭到市教育局解雇，被炒職員此前對市府提出訴訟；史泰登島高等法院一名法官日前裁定，包括一名華裔在內的十名教職員，有權因宗教原因而豁免接種，並要求當局當即恢復他們的工作。

涉及此案的10名原告包括Stephanie Dicapua、Michael Kane、Heather Clark、Sasha Delgado、Robert Gladding、Nwakaego Nwaifejokwu、Ingrid Romero、Trindad Smith、Daniel Strk以及一名華裔Margaret Chu。

在長達22頁的法律文件中，高等法院法官柏爾奇奧(Ralph Porzio)要求市府撤回終止雇用關係的決定，並馬上恢復原告的工作；此外，原告有權拿回自被迫無薪休假起的工資、福利、養老金等的欠薪。

據悉，其中七名原告是反強制接種組織「教師有選擇權」(Teachers for Choice)的一員，他們曾通過律師提出動議，向市府索取更多的賠償，但遭到拒絕；柏爾奇奧表示，儘管原告的立場是，市府沒有為絕大多數的公校教職員提供任何救濟，特別是遭到解雇的人，「但依本法院的紀錄，還不足以對這些索賠做出判決。」

法官指出，其實市府已充分說明，在不給弱勢和尚未接種的學生帶來風險的情況下，無法允許教職員不接種，因對原告的其他求償未予批准；不過作為判決的一部分，法院將為原告們承擔律師費。

原告律師吉布森(Sujata Gibson)尚未對這項裁決作出回應，不過上個月在法院外接受採訪時，曾發言譴責市府存在「廣泛的宗教歧視」，而告上聯邦上訴法院也證明這一點，這些強制疫苗令「表面上就是帶有歧視的」(facially discriminatory)。

據悉，柏爾奇奧在去年10月便作出相同裁定，要求市府對之前因未接種疫苗而被解雇的市清潔局工人復職，並支付他們的欠薪；針對市長亞當斯(Eric Adams)在今年初對運動員、明星等的私人雇員取消了疫苗令，柏爾奇奧也評論道，對比之下，市府對公職人員實施的疫苗令顯得武斷且不合理。

疫苗 歧視 華裔

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