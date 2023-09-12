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紐約市府安置無證客財政緊張 削減市警加班費引反彈

記者胡聲橋／紐約報導
亞當斯已通知市警局等部門要求重新制定計畫，削減加班費，為應對無證客危機騰出資金。(市長辦公室提供)
亞當斯已通知市警局等部門要求重新制定計畫，削減加班費，為應對無證客危機騰出資金。(市長辦公室提供)

雖然紐約市的犯罪率仍高於新冠疫情前，但市政府為了應付無證客危機帶來的大量開支，將不得不削減警察局的加班費。市長亞當斯(Eric Adams)的預算主管吉哈(Jacques Jiha)目前已通知市警局、消防局、衛生局和懲教局，要求重新制定計畫，削減加班費。

市長亞當斯(Eric Adams)此前表示，無證客危機可能會在未來三年內帶來120億元的開支，各機構將不得不立即削減5%的開支，到春季可能會總共削減高達15%的開支。「我們即將經歷一場財政海嘯，我認為這是紐約從未經歷過的；這座城市的每一項服務都將受到影響，從兒童服務到老年人服務，再到住房。一切都將受到影響」。

預算主管吉哈在上周發給市警局、消防局、衛生局和懲教局四部門的一份備忘錄中說，這些機構必須提交一份逐年削減加班費支出的計畫，同時必須向市府提交月度報告，以跟蹤加班費支出，以及在實現削減目標方面的進展情況。

紐約市警察工會(Police Benevolent Association)主席亨德利(Patrick Hendry)對亞當斯展開抨擊，他說，市警察局仍面臨人員短缺的問題，缺少數千名警察，在這種情況下，要努力將犯罪率恢復到 2020年之前的水平，警察局不可能大幅減少加班費。如果削減加班費，街上的警察就會減少，這等於減少了對警察的保護。數據顯示，市警去年的加班費預算超過7億元，反警者長期以來一直抱怨警察加班費過高。

雖然亞當斯自己就是一名退休市警，而且以恢復公共安全為競選承諾贏得了市長選舉，但亞當斯及其預算主管還是制定了廣泛的計畫來削減開支，以應對不斷湧入的庇護客帶來的巨額開支。

這項計畫包括凍結招聘，但公共衛生部門、安全部門和「創收」部門不在此列；雖然各部門已被告知，削减建議中不得包括裁员，但人們大多認為裁員不可避免；該計畫要求凍結除市外旅行，但州府奧伯尼和華盛頓特區除外；這項計畫還禁止購買新設備和新諮詢合同。

亞當斯 預算 紐約市

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