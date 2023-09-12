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史芬太尼濫用危機 史島成立特別工作組

記者胡聲橋／紐約報導
史泰登島成立芬太尼和藥物過量特別工作組 。(取自DEA)
史泰登島成立芬太尼和藥物過量特別工作組 。(取自DEA)

史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)與史島區長佛塞拉(Vito Fossella)日前宣布成立芬太尼與藥物過量特別工作組，進行專項治理。該工作組將由當地執法部門和政府部門領導人、治療與康復領域的專家，以及與成癮疾病作鬥爭的人及其親人組成。

州長霍楚(Kathy Hochul)此前宣布成立預防過量用藥機構間工作組，但麥文瀚批評霍楚的工作組缺乏社區成員、民選官員、以及受藥物濫用與吸毒過量影響的家庭成員。霍楚去年否決了一項設立州特別工作組的立法，該特別工作組計畫專門致力於芬太尼致死問題。

麥文瀚辦公室稱，自2016年以來，毒品泛濫已奪去了838名史島居民的生命；他在一份聲明中說，當霍楚否決了建立全州芬太尼特別工作組的立法時，他和史島其他人一樣，對州政府徹底無視這種新流行毒品現象感到憤怒、困惑和不耐煩。麥文瀚，芬太尼這種流行毒品導致超過10萬美國人死亡，其中包括146名史島人。由於阿片類藥物與芬太尼的禍害，有人失去了父親或母親，有人失去了兒子或女兒、更多人失去了朋友或同事。

史島區長佛塞拉說，霍楚的預防過量用藥機構間工作組做得還不夠，而且不包括「真正了解這個問題嚴重性的個人與組織」。佛塞拉說，這種可怕的流行病奪走了太多史島居民的生命，令人遺憾的是，這種流行病沒有得到足夠的重視。數據顯示，史島80%的服藥過量死亡與芬太尼有關。

佛塞拉說，新工作組開始運作後，將評估芬太尼對其受害者及其家人造成的真正後果，並向地方、州和聯邦政府提供真實、可實現的立法建議。史島芬太尼與藥物過量特別工作組將在未來幾周內召開首次會議。

霍楚 毒品 聯邦政府

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