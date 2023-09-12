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梁坤鈿原創愛情舞劇「夢情緣」 23日登場

記者高雲兒╱紐約報導
舞蹈家梁坤鈿將在9月23日在曼哈頓演出原創愛情舞劇「傲雪寒梅夢情緣」，展示中華傳統文化。(記者高雲兒╱攝影)
舞蹈家梁坤鈿將在9月23日在曼哈頓演出原創愛情舞劇「傲雪寒梅夢情緣」，展示中華傳統文化。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝梁坤鈿舞蹈中心成立14周年，同時迎接中秋和中華人民共和國國慶，舞蹈家梁坤鈿將在9月23日(周六)於曼哈頓演出原創愛情舞劇「傲雪寒梅夢情緣」，在表現欣賞古典舞蹈技藝的同時，展示中華傳統文化。

梁坤鈿畢業於於紐約大學 舞蹈教育系，是非盈利機構梁坤鈿現代古典舞蹈團的創始人和藝術總監，同時也是梁坤鈿舞蹈中心的創辦人。2014年，梁坤鈿曾代表美國長江劇團在外百老匯出演大型舞劇「長恨歌」，主演 「楊貴妃」，同時擔任該劇的舞蹈編導；2019 年，她在林肯中心舉辦了個人原創舞蹈作品專場演出。

此次將在曼哈頓上演的是原創愛情舞劇「傲雪寒梅夢情緣」，舞蹈的製作、編劇、編舞、導演、領銜主演均為梁坤鈿；除了展示優美舞蹈，舞劇還將展示中華古典書畫藝術和民族樂器的曲藝，並通過融合「論語」，彰顯中華文化和教育的博大精深，倡導仁、義、禮、智、信的精神。

梁坤鈿表示，她希望藉此活動弘揚中華舞蹈藝術，培養新一代藝術人才，提升青少年的藝術審美能力和藝術鑒賞力，讓華裔青少年認識中國舞蹈藝術文化；同時促進多元文化藝術的融合發展，建立國際交流的橋梁。

傲雪寒梅夢情緣將於9月23日(周六)晚上7時30分，在曼哈頓亨特學院劇場(The Kaye Playhouse at Hunter College)上演，地址為曼哈頓公園大道(Park Ave.)695號。有興趣的民眾可通過929-320-7788或[email protected]購票。

梁坤鈿表示，她希望藉此活動弘揚中華舞蹈藝術，培養新一代藝術人才，提升青少年的藝術...
梁坤鈿表示，她希望藉此活動弘揚中華舞蹈藝術，培養新一代藝術人才，提升青少年的藝術審美能力和藝術鑒賞力，讓華裔青少年認識中國舞蹈藝術文化。(記者高雲兒╱攝影)
為慶祝舞蹈中心成立14周年，同時迎接中秋和中國國慶，舞蹈家梁坤鈿將在9月23日於...
為慶祝舞蹈中心成立14周年，同時迎接中秋和中國國慶，舞蹈家梁坤鈿將在9月23日於曼哈頓演出原創愛情舞劇「傲雪寒梅夢情緣」，表現欣賞古典舞蹈技藝的同時，展示中華傳統文化。(記者高雲兒／攝影)
梁坤鈿畢業於於紐約大學 「舞蹈教育系」，是非盈利機構 「梁坤鈿現代古典舞蹈團」的...
梁坤鈿畢業於於紐約大學 「舞蹈教育系」，是非盈利機構 「梁坤鈿現代古典舞蹈團」的創始人和藝術總監，同時也是「梁坤鈿舞蹈中心」 的創辦人。(記者高雲兒／攝影)

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