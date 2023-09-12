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大紐約學聯秋季迎新 台生歡聚

紐約訊
經文處與大紐約地區台灣同學會學生聯合會日前在經文處大廳舉辦秋季迎新活動。(經文處提供)
經文處與大紐約地區台灣同學會學生聯合會日前在經文處大廳舉辦秋季迎新活動。(經文處提供)

駐紐約台北經濟文化辦事處與大紐約地區台灣同學會學生聯合會(The Federation of Taiwanese Student Associations in New York，FTSANY，以下簡稱大紐約學聯)日前在經文處大廳舉辦秋季迎新活動，共有來自大紐約地區百餘位台灣學生共襄盛舉。

這場活動不僅是為了迎接新學年的開始，也提供台灣留學生在紐約歡聚一堂的機會。經文處教育組組長楊敏玲向台灣海外學子送上祝福，勉勵學子們順利展開嶄新的留學生活，並能在課餘之暇，多參加活動，除了擴展生活圈，也能深度體驗大蘋果豐富的人文風貌。楊敏玲也感謝大紐約學聯幹部們在中秋佳節前夕為新生們舉辦溫馨的迎新活動，希望能持續透過舉辦系列活動來豐富留學生的生活和視野，也歡迎同學們和經文處保持聯繫。

大紐約學聯會長、目前就讀哥倫比亞大學碩士班的詹雅筑表示，這次秋季迎新活動以「漂泊彼岸-友你不孤單」為主題，象徵來自台灣不同角落，飄洋過海的新生們將迎來全新且充滿希望的人生。活動宗旨在於幫助新生們擴大交友圈，相互加油打氣，盼早日融入紐約的生活環境與文化。本次活動主視覺是一艘承載著行李和夢想的木筏，寓意剛抵達紐約的新生們，勇敢迎接未來的挑戰，大紐約學聯及經文處為他們提供了一個溫馨的停泊港，也是他們最牢靠的加油站

大紐約學聯於1990年在紐約成立，其目的是在於團結大紐約地區台灣留學生，致力於提供海外留學生交流平台，並定期舉辦迎新、職涯講座等活動，藉此凝聚大紐約地區所有台灣學生會及地方社團。在經文處輔助下，大紐約學聯每年舉辦數十場活動，幫助許多海外學子適應海外生活和融入異鄉文化。

圖說：

留學生 教育 加油站

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