幼獅青少年管弦樂團 16日甄試新團員

紐約幼獅青少年管弦樂團將於16日(周六)下午1時至4時舉辦年度新團員甄試，地點在皇后區 貝賽158中學，甄試內容為自選曲一首(無須伴奏)、音階(兩個八度)及視奏，即日起接受報名，歡迎18歲以下學生參加。

據了解，報考學員需會演奏以下樂器中的至少一種，包括長笛(Flute)、雙簧管(Oboe)、單簧管(Clarinet)、低音管(Bassoon)、小號(Trumpet)、法國號(Horn)、長號(Trombone)、低音號(Tuba)、小提琴(Violin)、中提琴(Viola)、大提琴(Cello)、低音提琴(Double Bass)、豎琴(Harp)以及打擊樂器(Percussion)。

年度新團員甄試地點在貝賽158中學，地址是46-35 Oceania St., Bayside, NY 11361，報名及查詢紐約幼獅青少年管弦樂團各項活動詳情可諮詢藝術總監方秀蓉，手機號為(917) 912-8288，或行政總監張俊生，手機號為(347) 306-2511；詳情可登錄網站: www.YouthOrchestra.com，或發電郵至[email protected]。

此外，該團音樂總監與指揮鍾啟仁介紹，樂團未來將舉辦四場音樂會，敬請愛樂者提早預留時間撥冗參加；其中，聖誕音樂會將於12月17日(周日)下午4時舉行，地點: Marie Curie M.S. 158 Auditorium, 4635 Oceania St., Bayside, NY 11361；師生才藝演奏會將於明年3月23日(周六)下午4時舉行，地點是台灣會館137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354；台灣會館音樂會將於明年5月18日(周六)晚上7時，地點是台灣會館；林肯中心音樂會將於6月8日(周六)晚上7時30分舉行，地點是Alice Tully Hall, Lincoln Center，1941 Broadway, New York, NY 10023。