「粵韻飄香」105小學16日起演出2天

第二屆「廣府文化 粵韻飄香」文藝匯演將在在105小學登場。(記者胡聲橋╱攝影)

為傳承粵劇文化，由紐約廣府人總會、端中愛心獎學基金會、紐約台山聯誼會、美國廣州同學聯合總會共同主辦的第二屆「廣府文化 粵韻飄香」文藝演出，將於本月16(周六)、17日(周日)一連兩天在位於布碌崙 (布魯克林)8大道 華社的105小學禮堂登場，屆時將為紐約華社獻上一台地道純正，風味濃郁的粵劇文化盛宴。

紐約廣府人總會會長羅少領在記者會上表示，第二屆「廣府文化 粵韻飄香」演出節目豐富多彩，有多位來自中國廣東、香港 、加拿大和美國的粵劇名伶、大佬館將傾情演出，各藝術團體也將精心打造具有廣府文化藝術氣息的節目。該演出由嶺南曲藝社、香港北之友、加拿大國旋雅集、端中愛心歌舞國、紐約廣府人總會舞蹈隊、廣州同學聯合總會舞蹈隊、湛江華僑聯合總會舞蹈隊、 紐約愛心友誼聯合會等單位共同協辦。

紐約廣府人總會創會會長容藝輝、布碌崙43選區市議員候選人莊文怡、以及僑團負責人梁效禮、張偉棠、黃益榮、馬嫦芳、麥德森等出席記者會。

第二屆「廣府文化 粵韻飄香」將於本月16至17日上午11時至下午5時，在緊鄰8大道、地址為59街1031號的105小學大禮堂登場。該演出免費，但民眾須憑票入場，民眾可前往位於布碌崙86街1866號二層的紐約廣府人總會，或上述贊助機構領取入場券。