拒警沒收電動車 6無證客鬧事被逮

市警總局開展打擊非法電動車和輕便摩托的執法行動。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)警察近日逮捕了一家移民庇護 所的六名無證客 ，並指控其中三人襲警，原因是他們在警察局打擊非法滑板車的執法行動中涉嫌喧嘩鬧事。

因為當地居民對停放在社區的輕便摩托車、電動滑板車和電單車發出投訴，7日上午大約7時50分，警察趕到東威廉斯堡(East Williamsburg)位於傑斐遜街(Jefferson Street)455號的一處男性無證客庇護所，沒收違規停靠的車輛。

但當警察開始行動時，一些無證客情緒失控，引發混亂，導致六人被捕，其中有三名無證客被控襲擊警察和其他罪行，他們是分別是22歲的馬爾克斯(Luis Panta Marquez)、25歲的羅德里格斯(Victor Rodriguez)和26歲的博爾赫斯-門德斯(Wuilliam Borges-Mendez)。另外三人被控拒捕和妨礙公務(obstruction)。

這六人都住在位於布碌崙與皇后區交界處、法拉盛大道(Flushing Avenue)交傑斐遜街(Jefferson Street)處的一棟庇護所內。據介紹，這些有電動車的無證客因未獲許可而無法將車停在大樓後面，但在大樓前面和街邊，又沒有足夠位置停放這些車輛，所以經常引起矛盾。

根據手機拍攝的圖像及視頻，一群人用西班牙語大喊大叫，圍著一群試圖扣押輕便電單車和控制嫌疑人的警察；一名戴著手銬的男子開始在六、七名警察的圍攻下拼命掙扎；最終無證客從警察手中爭搶電單車和電動滑板車無果，遭沒收的車輛被警察裝進卡車拉走；一些人向警察投擲物品，其中一名警察還掏出電擊槍還擊。

此外，警察還沒收了16輛非法的電動滑板車；消息人士稱，急救人員對兩名受輕傷的警察進行了治療。

許多無證客初來乍到，他們往往使用這些電動車輛在沒有許可證的情況下找工作。上月底，警察在曼哈頓上西區的一個庇護所外逮捕了一名女性無證客，據稱她打了警察一巴掌，因為這名警察要沒收她未註冊的摩托車；而隨著無證客大量湧入紐約市，居民也對這些無證客帶來的安全問題越來越感到關切。