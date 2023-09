電召殘障車撞死華婦 司機被控兩輕罪

事發地點道路寬闊、車流量大,對行動緩慢的老年人來說,過馬路較為困難。(記者和釗宇/攝影)

曼哈頓華埠 日前發生車禍,一名88歲的華裔老人在過馬路時被正在轉彎的電召殘障專車(Access-A-Ride)撞倒後不幸身亡,肇事司機被控兩項輕罪。

事故發生在8日上午10時52分左右,地點位於華埠堅尼路(Canal St.)交亞倫街(Allen St.)路口處。當時,家住亞倫街的翁顏(Yung, Ngan,音譯)從路口西南角出發,欲向東橫穿亞倫街;肇事車輛從堅尼路西向東方向欲右轉進入亞倫街南向車道。

由於翁顏正處在駕駛員視野盲區內,43歲的肇事司機Broughton, Michael未能看到她,導致車輛側面刮蹭受害人使其摔倒。警方趕到現場後,發現老人倒地昏迷,頭部和身體有外傷,已失去意識。在被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)後,不幸不治身亡。

經查,老人是在人行道綠燈時過馬路,擁有路權。肇事司機證件齊全且工作狀態良好,未有酒駕或毒駕,事故發生後積極報警並在現場等候、積極協助調查。涉事車輛亦車況良好。肇事司機已於事發當日被捕,並遭控未讓行行人(Fail to Yield)及未盡照護義務(Fail to Use Due Care)兩項罪名,但兩者皆屬輕罪。

紐約市 內電召殘障專車服務由大都會運輸署(MTA )負責提供,本來旨在服務殘障及行動不便的老年人,卻不幸在此事件中成了老人的「催命者」。肇事車輛由MTA所有,但司機係MTA的外包合約工,與其並無直接雇佣關係。紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)在事故發生後前往現場,他表示,要為受害老人和她的家人祈禱。