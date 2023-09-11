我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

電召殘障車撞死華婦 司機被控兩輕罪

記者和釗宇／紐約報導
事發地點道路寬闊、車流量大，對行動緩慢的老年人來說，過馬路較為困難。(記者和釗宇／攝影)
事發地點道路寬闊、車流量大，對行動緩慢的老年人來說，過馬路較為困難。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠日前發生車禍，一名88歲的華裔老人在過馬路時被正在轉彎的電召殘障專車(Access-A-Ride)撞倒後不幸身亡，肇事司機被控兩項輕罪。

事故發生在8日上午10時52分左右，地點位於華埠堅尼路(Canal St.)交亞倫街(Allen St.)路口處。當時，家住亞倫街的翁顏(Yung, Ngan，音譯)從路口西南角出發，欲向東橫穿亞倫街；肇事車輛從堅尼路西向東方向欲右轉進入亞倫街南向車道。

由於翁顏正處在駕駛員視野盲區內，43歲的肇事司機Broughton, Michael未能看到她，導致車輛側面刮蹭受害人使其摔倒。警方趕到現場後，發現老人倒地昏迷，頭部和身體有外傷，已失去意識。在被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)後，不幸不治身亡。

經查，老人是在人行道綠燈時過馬路，擁有路權。肇事司機證件齊全且工作狀態良好，未有酒駕或毒駕，事故發生後積極報警並在現場等候、積極協助調查。涉事車輛亦車況良好。肇事司機已於事發當日被捕，並遭控未讓行行人(Fail to Yield)及未盡照護義務(Fail to Use Due Care)兩項罪名，但兩者皆屬輕罪。

紐約市內電召殘障專車服務由大都會運輸署(MTA)負責提供，本來旨在服務殘障及行動不便的老年人，卻不幸在此事件中成了老人的「催命者」。肇事車輛由MTA所有，但司機係MTA的外包合約工，與其並無直接雇佣關係。紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)在事故發生後前往現場，他表示，要為受害老人和她的家人祈禱。

資深駕駛員林先生介紹，大型車輛右側中後部存在「內輪差」，後輪畫出的圓弧半徑比前輪要小，這意味著如果行人如果距離車身過近，會被捲入後輪之下。同時，「內輪差」存在的位置通常又正好是駕駛員的視野盲區，因此更需要行人有自我保護意識。事發的華埠東部地區道路寬闊、大型長巴頻繁通過及轉彎，而一些老年人又不會開車、不熟悉車輛，因此社區有必要加強居民教育，指導老人在遵守交規的同時，更好地了解其他能保護自己的安全常識。

華埠東部長巴往來頻繁，由於車輛本身的結構問題，駕駛員很難保證無死角安全，因此也需...
華埠東部長巴往來頻繁，由於車輛本身的結構問題，駕駛員很難保證無死角安全，因此也需要行人自己的自我保護意識和常識。(記者和釗宇／攝影)

華埠 MTA 紐約市

上一則

華婦8大道遇竊 賊刷地鐵卡露行蹤

下一則

允許無證客工作許可 部分民代反對加速審批

延伸閱讀

兒童因芬太尼而死 加州父母被控謀殺

兒童因芬太尼而死 加州父母被控謀殺
國會山莊暴亂 累計1146人被捕

國會山莊暴亂 累計1146人被捕
劉亦菲、李現夯劇「去有風的地方」 首爾奪獎被控抄韓劇

劉亦菲、李現夯劇「去有風的地方」 首爾奪獎被控抄韓劇
新州40年懸案終破 女子被控當年過失殺死親生女嬰

新州40年懸案終破 女子被控當年過失殺死親生女嬰

熱門新聞

張煦說，進雨林之前，特地和家裡人通了電話，「就是告訴他們，做好準備」，他停頓，「我抱著有可能一去不回的想法」。(華人移民提供)

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

2023-09-04 02:28
市府在曼哈頓中城為無證移民分發免費食物和生活物資。(市長辦公室提供)

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

2023-09-07 15:20
據移民律師介紹，現在的美墨邊境走線者基本都會被抓捕，釋放後會被發放一個定位手機，並需要及時去海關處報道，於是人們常常在各地的海關局門口看到長龍，紐約也不例外。(記者高雲兒╱攝影)

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

2023-09-03 21:24
數據顯示，從去年10月開始的2023財年以來，從中國經南美走線到美墨邊境偷渡入境的人數創下新高。(華人移民提供)

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

2023-09-04 11:15
法拉盛職業介紹業者說，走線而來的華人無證移民求職普遍面臨困難，「很多人刀都不會用」。(記者高雲兒／攝影)

走線人難求職… 英語不行幹苦力 月薪頂多3000元

2023-09-04 21:26
一名華男日前持假身分到62分局轄區的車行買車，遭員工識破被捕。(谷歌地圖)

用假證件買豪車 華男被識破 遭警方埋伏逮捕

2023-09-09 02:30

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳