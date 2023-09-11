電召殘障車撞死華婦 司機被控兩輕罪

事發地點道路寬闊、車流量大，對行動緩慢的老年人來說，過馬路較為困難。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠 日前發生車禍，一名88歲的華裔老人在過馬路時被正在轉彎的電召殘障專車(Access-A-Ride)撞倒後不幸身亡，肇事司機被控兩項輕罪。

事故發生在8日上午10時52分左右，地點位於華埠堅尼路(Canal St.)交亞倫街(Allen St.)路口處。當時，家住亞倫街的翁顏(Yung, Ngan，音譯)從路口西南角出發，欲向東橫穿亞倫街；肇事車輛從堅尼路西向東方向欲右轉進入亞倫街南向車道。

由於翁顏正處在駕駛員視野盲區內，43歲的肇事司機Broughton, Michael未能看到她，導致車輛側面刮蹭受害人使其摔倒。警方趕到現場後，發現老人倒地昏迷，頭部和身體有外傷，已失去意識。在被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)後，不幸不治身亡。

經查，老人是在人行道綠燈時過馬路，擁有路權。肇事司機證件齊全且工作狀態良好，未有酒駕或毒駕，事故發生後積極報警並在現場等候、積極協助調查。涉事車輛亦車況良好。肇事司機已於事發當日被捕，並遭控未讓行行人(Fail to Yield)及未盡照護義務(Fail to Use Due Care)兩項罪名，但兩者皆屬輕罪。

紐約市 內電召殘障專車服務由大都會運輸署(MTA )負責提供，本來旨在服務殘障及行動不便的老年人，卻不幸在此事件中成了老人的「催命者」。肇事車輛由MTA所有，但司機係MTA的外包合約工，與其並無直接雇佣關係。紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)在事故發生後前往現場，他表示，要為受害老人和她的家人祈禱。