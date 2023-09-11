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糧食券被盜刷 黃敏儀幫索賠

記者高雲兒／紐約報導
亞洲人平等會\紐約市人力資源管理局以及市議員黃敏儀近日宣布，將舉行線下會議，幫助紐約市的糧食券被盜受害者，追回賠償。(記者胡聲橋／攝影)
亞洲人平等會\紐約市人力資源管理局以及市議員黃敏儀近日宣布，將舉行線下會議，幫助紐約市的糧食券被盜受害者，追回賠償。(記者胡聲橋／攝影)

亞洲人平等會(AAFE)同紐約市人力資源管理局(Human Resources Administration)以及市議員黃敏儀日前宣布，將於13日(周三)舉行線下會議，幫助紐約市的糧食券被盜受害者，追回賠償。

自從糧食券由傳統紙質版更新為EBT卡之後，盜刷現象便層出不窮。不法分子通常會在自動取款機或銷售點的刷卡機上安裝盜刷設備，複製糧食券使用者輸入的信息，製作假卡片消費。

聯邦因此通過「糧食券被盜保護法」(SNAP Theft Protection Act)，向糧食券被盜的受害者賠償並升級刷卡安全等；紐約州的計畫在今年4月，被聯邦農業部(USDA)批准，也意味著紐約居民可著手處理相關申請聯邦資金提供的賠償。

該計畫稱，所有在2022年10月1日至2024年9月30日期間經歷糧食券福利被盜的居民有資格提出索賠；曾在2022年1月1日之後，遭遇現金援助福利被盜的人也有資格申請。

在提交索賠之前，申請人應更改其帳戶密碼，報告其EBT卡被盜，並通過訪問connectebt.com或致電EBT客戶服務電話888-328-6399申請新卡。一旦索賠被提交，將於30天內得到回覆通知。

近日，市議員黃敏儀和亞平會以及市人力資源管理局，聯合舉辦線下活動，幫助相關受害人索賠。黃敏儀說，已聽說起所在選區內許多選民的福利被竊取，但懷疑有更多人有類似經歷。她表示，這個活動能夠幫助人們追回福利，對可能在網上提交申請時遇到困難的人尤其重要。

亞平會社區服務部執行主任廖淑芳(Emily Rios)表示，包括皇后區甚至整個紐約市，許多接受亞平會服務的低收入社區成員都依靠糧食券福利來養家，因此為這些家庭追回賠償十分緊迫。

活動時間為13日上午10時至下午3時，地點位於亞平會法拉盛辦公室，地址為41大道133-29號。活動需要預約，因名額有限，只有50人，預約電話為(646) 360-0253，預約電子郵件為[email protected]

糧食券 福利 紐約市

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