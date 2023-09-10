爭取無菸社區 啟揚中心辦戒菸研討會

啟揚文化中心舉辦戒菸研討會。(記者劉梓祁╱攝影)

為幫助長期菸民戒斷香菸並鼓勵居民避免吸菸，法拉盛 啟揚文化中心9日舉行研討會，邀請各界專家和社區代表，共同討論如何有效戒斷菸癮並提高健康意識，創建無菸社區環境。

根據文化中心，本次研討會主題為「戒菸的迷思與對策」，意在和到場居民共同討論吸菸的危害及戒菸的阻礙，並分析「菸菸十戒九敗」的原因和對策。該活動與醫療結構合作，邀請多位醫師和控菸專家，探討各種戒菸方法，包括心理支持、替代療法和藥物療法。

專業人士指，吸菸可能在短期內產生愉悅感，但這一好感通常伴隨著上癮物質尼古丁的戒斷症狀，如焦慮和煩躁，使人不斷需要吸菸來緩解情感。雖然吸菸往往成為應對抑鬱和焦慮的方式，但這種依賴不僅無法解決根本問題，反而可能加重心理健康 隱患。要克服這一困境，首先需考慮戒菸，長期來看有助於減輕焦慮和改善心理健康。

此外，吸菸對女性和男性的生育能力均有不利影響，亦會對胎兒健康構成危險。專家說，對於女性而言，吸菸可能降低生育能力，因其可能影響卵巢功能、卵子質量以及子宮內膜健康；對於男性，吸菸或導致精子數量和質量下降，從而降低受孕機率，並引起功能性問題。

對於日益嚴重的青少年菸癮問題，多人表示家庭和社會支持至關重要，監護人應鼓勵下一代遠離烤菸和電子菸，且社會需提供教育 和政策支持，以減少青少年的吸菸機會。同時到場的包括社區代表陳熠等人。