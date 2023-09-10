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挺台入聯大遊行 台灣7立委助陣

記者顏嘉莹╱紐約報導
台灣加入聯合國行動委員會、大紐約區台灣人社團聯合會9日於曼哈頓舉行「支持台灣加入聯合國請願大遊行」。(記者顏嘉瑩╱攝影)
台灣加入聯合國行動委員會、大紐約區台灣人社團聯合會9日於曼哈頓舉行「支持台灣加入聯合國請願大遊行」。(記者顏嘉瑩╱攝影)

台灣加入聯合國行動委員會、大紐約區台灣人社團聯合會9日於曼哈頓舉行「支持台灣加入聯合國請願大遊行」，七名台灣立法委員代表出席支持，百人以中國駐紐約總領事館為起點，途徑時報廣場至第五大道。

台灣加入聯合國行動委員會發表聲明稱，「台灣入聯運動至今已經邁入了第20個年頭，歷經了兩個世代的交棒，面對了疫情時的停辦，我們沒有停止努力，從裝置藝術展覽、紐約時報廣場大型廣告宣傳到台灣黑熊防疫包，我們不停地嘗試新的方式為台灣發聲，積極鼓勵不同世代的人們一起參加。」

該組織表示，外交不僅是政府的責任，身為異地的台灣人，每個人都是難能可貴代表台灣的一分子，如果我們能站出來讓國際理解，即使台灣沒有廣大的國土、豐富的資源，但我們有捍衛自己土地的堅定，以及挺身告訴國際社會的勇氣：台灣，是小國小民，更是好國好民！

當日活動吸引近百人集結，立法委員陳椒華、賴香玲、賴適應、陳亭妃、陳明文、陳歐珀 、張宏陸到場發言聲援，高舉「UN: Don't Leave Taiwan Behind」的橫幅，同人群高聲吶喊「Keep Taiwan Free！讓台灣加入聯合國！」口號。

參與民眾統一著裝，配戴綠色帽子，身著灰色T恤，高舉台灣入聯合國字樣的海報。除了來自紐約的台灣僑胞外，不少由新澤西、大華府、費城及康州的民眾也到場參與。

七名台灣立法委員代表出席支持。(記者颜嘉瑩╱攝影)
七名台灣立法委員代表出席支持。(記者颜嘉瑩╱攝影)

聯合國 時報廣場 費城

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