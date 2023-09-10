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皇后區市議員候選人艾維樂創第三黨 盼團結納稅人

記者劉梓祁╱紐約報導
市議員候選人艾維樂宣布創立第三黨。(記者劉梓祁╱攝影)
市議員候選人艾維樂宣布創立第三黨。(記者劉梓祁╱攝影)

皇后區市議員候選人艾維樂(Tony Avella)，在月前成功贏得第19區民主黨初選後，即將二度挑戰現任共和黨市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)；普選逐漸接近之際，他於9日在法拉盛宣布成立第三黨，希望號召廣大房東以及對紐約市現行房產稅制不滿的選民。

根據曾擔任市議員、州參議員的艾維樂，新黨派名為「納稅人聯合黨」(Taxpayer Unite)，目前已正式完成登記加入選舉名單，但並不代表自身脫離民主黨派。他介紹，新黨派意在讓選民有機會表達對現行房產稅制的不滿，後者對合作公寓(Co-op)及共有公寓(Condo)業主而言存在不公，因此希望團結納稅人並做出針對性主張。

選區涵蓋白石、大學點等區域的艾維樂表示，納稅人聯合黨將呼籲房產稅改革，減少皇后區居民的支付額度，降低中產階級和工薪階級的房主壓力。此外，新黨派的政綱還包括支持各地對區畫的控制權、反對減少警察資金和支持2%的房產稅上限等。

作為長期呼籲稅制改革的民選官員，艾維樂此次所提構想部分和以往相似。在2018年向時任市長白思豪(Bill de Blasio)建議將房產稅漲幅限制在每年2%內以前，他曾在2013提出議案，擬為公寓業主創建新房產稅類別，並將任何單一年度的稅收增加限制在6％、五年內限制在20％，但僅在參議會通過。

2015年，艾維樂與多人嘗試推動房產稅減免立法，提案擬在紐約市建立不動產稅徵收限制，並將其增長率限制在2%，或政府不得使稅收增幅大於通貨膨脹率，以較低者為準。此議案亦僅在參議會通過。

他表示，選民可依兩黨的任一身分向其投票。同時到場的還包括紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧等人。

紐約市 皇后區 民主黨

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