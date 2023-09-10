華康會中秋美食節 千人同樂

由華人健康協會、史泰登島市議員卡爾與華樂超市攜手舉辦的「第三屆中秋美食節」，日前在史島舉辦。(華康會提供)

由華人 健康協會、史泰登島 市議員卡爾(David Carr)與華樂超市(HL Supermarket)攜手舉辦的「第三屆中秋美食節」，日前在史島舉行；豐富多彩的娛樂活動項目、各種精美禮品，吸引嘉賓和民眾上千人出席，現場氣氛熱烈。

華康會會長陳麗娜表示，今年活動項目將比以往更精彩，除美食攤位外，還提供了月餅品嚐環節、製作月餅、穿漢服體驗等別開生面的活動；此次有三次幸運抽獎環節，送出的禮品包括九盒月餅、十張之味館海鮮酒家價值20元的代金券等，「很多遊戲互動不僅讓家庭和孩子們沉浸在無盡的歡笑中，也提供一個深入了解社區和其豐富資源的機會。」

她指出，史泰登島相較全市其他地區資源有限，因此也特別邀請多個市府部門、醫療保健公司等擺設攤位，方便民眾獲得所需資源和服務，工作人員也在現場解答各類問題，許多民眾都反饋表示獲益匪淺。

她也感謝喜悅之家老人活動中心帶來的精彩表演，長者們籌備多時演出的「8月15是中秋」，承載著滿滿的中秋祝福與心意，其他舞蹈團體如雲藝技校女團、向日葵藝術教育 中心、國際文化交流中心(International Cultural Exchange Center，簡稱ICEC)等也帶來動感舞曲，點燃全場。

最後壓軸出場的則有四川變臉、茶藝表演，主辦方表示平常較少看到此類表演，但此次呈現在這個舞台上，讓更多人深切感受到富有魅力的中華文化，也獲得觀眾如雷的掌聲。