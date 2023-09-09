劉醇逸訪老人中心 關切心理健康、虐待問題

劉醇逸拜訪福壽老人中心。(記者鄭怡嫣／攝影)

為慶祝9月「敬老月」(Senior Appreciation Month)，州參議員劉醇逸日前拜訪華人策劃協會(CPC)福壽老人中心 ，向9月過生日的約40位老人送上生日蛋糕及鮮花，劉醇逸及老人中心業者，呼籲重視老人心理健康 及遭受虐待的問題，而若遇糧食券 (SNAP)盜刷、白卡過期等問題，也可及時向他的辦公室諮詢求助。

劉醇逸表示，長者是華人社區中增長最快的群體，在最近幾年卻成為不少仇亞犯罪的目標，他們還長期面臨住房短缺、就業困難、難以獲得合適的醫療健康保險等問題，這些都是他立志要解決的。

近來，糧食券遭盜刷、以及俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid)過期等問題在華社常被問詢，劉醇逸對此也表示，如長者遇到此類事件，也歡迎第一時間致電向他的辦公室求助，這不僅可以幫助他們獲得所需要的資源或訊息，也可使他了解近來在社區中頻繁問及的事項，使他可以在今後的立法季以及撥款時更有的放矢。

福壽老人中心主任鄭石則表示，老人中心目前已有1萬8000名登記會員，並有3000位頻繁出入的活躍長者，在他看來，疫期老人久居在家，充滿憂慮及焦慮，此前曾與議員合作，為老人中心帶來專門的心理健康業者，如今該項目雖已經結束，但滿足長者心理需求，仍為社區迫切所需。

他也說，老人虐待的問題在華社也有不少，許多老人礙於羞恥心及文化因素，難以開口求助，也不會報警要求抓子女、對簿公堂或是斷絕關係，此類問題難以解決。此外，紐約市65歲以上長者雖已近20%，但予以長者的預算，卻遠遠不夠。