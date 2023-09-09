市長投書／新學期展望：語言藝術課、正念冥想、食堂升級

紐約市長亞當斯。(市長辦公司提供)

從本周起，我們的孩子開始回到學校，開啟新的學年。這意味著文具已備好、書包被裝滿，而鬧鐘也會再次一早響起。無論您的孩子是公立學校 新生還是年級升高的返校學子，我相信他們在興奮之餘亦會伴隨緊張。

我想向所有的學生保證，市府計畫了一個精彩的學年，並正史無前例地改變教導新一代閱讀的方式。「紐約市 閱讀」(NYC Reads)倡議，會將語言藝術課程引入教室，教導學生如何解讀單詞，從而擁有理解複雜內容的技能和基礎，對學術、職業和個人發展都將有實質幫助，更是為城市帶來希望。

然而，學校不僅事關學術，它還涉及社交和情感技能教育 。在校內，我們的孩子在不斷成長，也在學習如何結識朋友、管理情緒。在本學年，市府向學生介紹正念呼吸技巧，以應對壓力和提高注意力。雖然我在上學時未能被教授，但我如今有定期練習，並發現每天僅需幾分鐘就會有很大改變。

亞當斯與返校學子。（市長辦公室提供）

此外，我們還在改進學生的餐飲體驗，有80餘個食堂得到了升級，使學生和朋友社交更加愜意、用餐更加愉快。食物方面，所有的學生都可以根據他們的文化和信仰健康飲食，學校會提供如綠色植物或清真的膳食選擇。人們常說，紐約市是一個面向所有人的城市，從學校餐食便能反映這點。

以上只是我們為新一年所準備的部分計畫，不過也有幾個小要求請家長配合——請參加您孩子的家長教師會議或家長教師協會會議，以及和您孩子的老師或學校家長協調員保持溝通，並盡量協助孩子的閱讀或家庭作業。您投入了解孩子的努力愈多，您和他們得到的收穫也會愈多。

最後，我希望年輕人們能夠批判性思考、提出問題，成為更好的人和公民。要相信，學校是一個可以舉手提問、冒險嘗試新事物的地方，是築建未來之所。所以，歡迎來到新學年！(記者劉梓祁 / 翻譯)