我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

市長投書／新學期展望：語言藝術課、正念冥想、食堂升級

紐約市長亞當斯
紐約市長亞當斯。(市長辦公司提供)
紐約市長亞當斯。(市長辦公司提供)

從本周起，我們的孩子開始回到學校，開啟新的學年。這意味著文具已備好、書包被裝滿，而鬧鐘也會再次一早響起。無論您的孩子是公立學校新生還是年級升高的返校學子，我相信他們在興奮之餘亦會伴隨緊張。

我想向所有的學生保證，市府計畫了一個精彩的學年，並正史無前例地改變教導新一代閱讀的方式。「紐約市閱讀」(NYC Reads)倡議，會將語言藝術課程引入教室，教導學生如何解讀單詞，從而擁有理解複雜內容的技能和基礎，對學術、職業和個人發展都將有實質幫助，更是為城市帶來希望。

然而，學校不僅事關學術，它還涉及社交和情感技能教育。在校內，我們的孩子在不斷成長，也在學習如何結識朋友、管理情緒。在本學年，市府向學生介紹正念呼吸技巧，以應對壓力和提高注意力。雖然我在上學時未能被教授，但我如今有定期練習，並發現每天僅需幾分鐘就會有很大改變。

亞當斯與返校學子。（市長辦公室提供）
亞當斯與返校學子。（市長辦公室提供）

此外，我們還在改進學生的餐飲體驗，有80餘個食堂得到了升級，使學生和朋友社交更加愜意、用餐更加愉快。食物方面，所有的學生都可以根據他們的文化和信仰健康飲食，學校會提供如綠色植物或清真的膳食選擇。人們常說，紐約市是一個面向所有人的城市，從學校餐食便能反映這點。

以上只是我們為新一年所準備的部分計畫，不過也有幾個小要求請家長配合——請參加您孩子的家長教師會議或家長教師協會會議，以及和您孩子的老師或學校家長協調員保持溝通，並盡量協助孩子的閱讀或家庭作業。您投入了解孩子的努力愈多，您和他們得到的收穫也會愈多。

最後，我希望年輕人們能夠批判性思考、提出問題，成為更好的人和公民。要相信，學校是一個可以舉手提問、冒險嘗試新事物的地方，是築建未來之所。所以，歡迎來到新學年！(記者劉梓祁 / 翻譯)

紐約市長亞當斯簽名。(市長辦公司提供)
紐約市長亞當斯簽名。(市長辦公司提供)

紐約市 教育 公立學校

上一則

紐約市府11日到華埠 免費辦理市民卡

下一則

皇后郡青年民主黨部 2華青新血加入

延伸閱讀

OMNY付費系統升級 優惠政策放寬

OMNY付費系統升級 優惠政策放寬
壯族藝術家黃閃夜簽名會 今登場

壯族藝術家黃閃夜簽名會 今登場
周末好去處

周末好去處
儂吃過了伐

儂吃過了伐

熱門新聞

不少食客也準備了禮物給梁雪梅，有親筆寫的信、精美的賀卡、一個不捨得擁抱。(記者張心╱攝影)

華埠最受歡迎腸粉歇業 百名食客排隊相送

2023-09-02 02:23
張煦說，進雨林之前，特地和家裡人通了電話，「就是告訴他們，做好準備」，他停頓，「我抱著有可能一去不回的想法」。(華人移民提供)

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

2023-09-04 02:28
市府在曼哈頓中城為無證移民分發免費食物和生活物資。(市長辦公室提供)

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

2023-09-07 15:20
紐約一華人在長島市一家中餐館用餐，結帳未還信用卡，遭盜刷數千元。圖為示意圖。(Pexels)

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

2023-09-01 02:28
據移民律師介紹，現在的美墨邊境走線者基本都會被抓捕，釋放後會被發放一個定位手機，並需要及時去海關處報道，於是人們常常在各地的海關局門口看到長龍，紐約也不例外。(記者高雲兒╱攝影)

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

2023-09-03 21:24
數據顯示，從去年10月開始的2023財年以來，從中國經南美走線到美墨邊境偷渡入境的人數創下新高。(華人移民提供)

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

2023-09-04 11:15

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所