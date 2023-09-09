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林肯中心24日金秋之夜 東西舞蹈交匯

記者鄭怡嫣╱紐約報導
林肯中心金秋之夜將於24日舉辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)
林肯中心金秋之夜將於24日舉辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由紐約北京同鄉會主辦的2023年金秋茅台之夜(2023 Golden Night Concert)，將於本月24日(周日)在紐約林肯中心(Lincoln Center)艾麗斯．杜莉廳(Alice Tully hall)舉行，演出以舞蹈為主題，特別邀請舊金山芭蕾舞團首席華裔舞蹈演員譚元元，並雲集眾多知名華裔及外族裔的舞蹈家與音樂家，奉上包括民族舞、芭蕾舞、標準舞(Ballroom Dance)等在內的特色舞蹈及藝術表演。

紐約北京同鄉會會長張寶利、理事長侯建利表示，金秋之夜每年舉辦，年年推陳出新，旨在豐富社區生活，為民眾帶來最高端的文化藝術，促進美中友好，也使東西方藝術在碰撞交融中獲得共情，該晚會每年聯合眾多僑團社團，今年還得到許多新移民企業家的支持，讓這次晚會錦上添花。

金秋茅台之夜的藝術總監、美國亞文交響樂團指揮房飛介紹，此次特邀舊金山芭蕾舞團首席華裔舞蹈演員譚元元，她將與同舞團的舞伴、知名舞者海裡默(Tiit Helimets)帶來「天鵝湖」，華人民眾喜歡的標準舞也將登上舞台，動感華爾茲及探戈等屆時將與交響樂巧妙融合，陳氏二胡第三代傳人陳依妙也將一展歌喉，演唱著名音樂劇「貓」的名曲「Memory」，此外還有各族裔舞者帶來的民族舞等特色表演。

紐約華人總商會會長徐家鵬表示，他從2019年開始支持這項晚會，感謝幕後製作團隊和演員的辛苦付出。演出由紐約北京同鄉會及美國夢購物中心主辦，美國福建同鄉會、紐約華人總商會、美國川渝同鄉會、紐約山東同鄉會、全美華人僑團聯合會共同主辦，數十僑團與社團等協辦。

晚會將於24日晚7時30分，在曼哈頓百老匯(Broadway)1941號的林肯中心艾麗斯．杜莉廳舉辦。

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