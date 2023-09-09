美網熱 紐約華人網協辦友誼賽

紐約華人網球協會(CATSNY)日前在法拉盛的凱辛娜公園網球場為會員舉行大型的友誼賽。(主辦方提供)

美國網球公開賽正進行得如火如荼，看球之餘，紐約華人 網球協會(CATSNY)日前在法拉盛 的凱辛娜公園網球場為會員舉行了大型的友誼賽，有32位以華人為主的球友參加，在四個場地上廝殺，市議員黃敏儀特別到場支持。

經過近四個小時的激烈角逐，A組男雙由Gilbert / Jason 奪冠，B組男雙冠軍是Byron Yu / Hugo Huang，C組由二隊並列冠軍： Ming Zhao / Clay Wu和George Fang / Jenny Wang，D 組混雙冠軍是Tom Chien / Luna Bi。

球員同時向黃敏儀議員反映場地年久失修的問題，他們表示，凱辛娜公園網球場是使用率很高的球場之一，上次維修已是十多年前，現球場出現多處裂缝，影響打球的質量，亦有安全的隱患。黃敏儀表示，她向公園局反映情況，並建議可同時向皇后區區長反映，多管齊下，爭取維修經費。

紐約華人網球協會會長Phoebe Lee介紹，紐約華人網球協會成立於上世紀90年代，早期是由台灣留學生為主，發展至今已聚集了兩岸三地眾多網球愛好者，以球會友，增進友誼。疫情 前協會曾組隊至亞洲及美國各地比賽，協會全盛時多次在紐約、美東業餘賽拿冠軍，曾有五、六次打進全美業餘賽的決賽。