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保護老字號 議員籲推薦商家入名錄

記者劉梓祁／紐約報導
李榮恩呼籲民眾積極推薦運營50年以上的本土商家進入歷史商業保護登記名錄，圖為華埠老牌餐館合利大飯店。(記者劉梓祁／攝影)
李榮恩呼籲民眾積極推薦運營50年以上的本土商家進入歷史商業保護登記名錄，圖為華埠老牌餐館合利大飯店。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州府於數年前推出歷史商業保護登記名錄(Historic Business Preservation Registry)，旨在承認和支持為傳承社區歷史、文化和特色做出突出貢獻的小企業，以確保其持續經營；州眾議員李榮恩(Grace Lee)7日呼籲華埠和下東城積極推薦榮譽本土商家進入名錄，維護社區的獨特性。

歷史商業保護登記名錄在2020年建立，錄入為社區歷史做出突出貢獻的企業，表彰其幫助傳承在地歷史和文化。李榮恩7日呼籲公眾向名錄提交推薦，以將曼哈頓下城的本地商家納入歷史商業保護名單，其中包括華埠。她認為，華埠曾經歷許多重大挑戰，包括九一一事件、颶風珊迪(Hurricane Sandy)和新冠疫情等，因此當地許多代表了獨特中華特色的商家需要得到支持，以便應對將來的困難。

李榮恩表示，下城囊括了最具歷史意義的社區，無一不在服務數代居民的本地商家基礎上建立，其對文化和經濟的貢獻理應得到認可，使它們能夠在當今的經濟環境中繼續生存。她將名錄稱為「紀念社區傳統的絕佳機會」，指通過擴大商家名單，老牌商戶的傳承將得到鞏固，並為其提供機會接觸新客戶。

據了解，被添加入名錄的小企業將被列入互動式在線地圖，並獲得證書和認證櫥窗貼紙，以及參與民選官員的公開頒發儀式。資格要求顯示，符合歷史企業保護標準的商家必須在州內運營50年或以上，且中斷運營的時間不得超過兩年；其還需證明業務對城市歷史和族群身份存在貢獻；並承諾維護商業特色的傳統和特徵。

名錄還註明，對提名商業的經營範圍並未有所限制，包括但不限於工藝、烹飪或藝術等。多位居民表示，華埠作為紐約「第一個唐人街」擁有數十家歷史超過半個世紀的傳統商戶，如貴夫人旗袍時裝屋、美心咖啡茶餐廳、合利大飯店、美麗華茶餐廳和合記飯店等，均見證了華人社區幾代人的成長和發展。

關於資格標準的額外信息，公眾可於shorturl.at/hitF8查看，並可通過鏈接shorturl.at/FGHQR提交商業推薦。

華埠老牌餐館合記飯店。(記者劉梓祁／攝影)
華埠老牌餐館合記飯店。(記者劉梓祁／攝影)

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