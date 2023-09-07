展望公園亞裔被襲 非裔男涉仇恨犯罪

警方呼籲民眾提供信息，抓捕該名涉嫌仇恨攻擊的非洲裔男子。(市警提供)

紐約市警6日公布信息，一名非洲裔男子涉嫌在布碌崙 (布魯克林)展望公園(Prospect Park)內，對一名亞裔 男性發布歧視言論，並用隨地撿起的樹幹攻擊對方致傷；警方目前以仇恨襲擊犯罪(Hate Crime Assault)對該名男子發出通緝 ，呼籲知情民眾提供線索。

據悉，展望公園是不少華人民眾常去的公園之一，本月2日中午12時20分，一名46歲的亞裔男子在公園內歇息時，一名身分不明的非洲裔男子突然朝他靠近，接著對他發布了反亞裔言論；亞裔男出聲反擊，不料男子這時撿起地上的一截樹幹，朝他身上攻擊，最後撒腿逃離現場。

管轄當地的市警78分局透露，受害者報了警後，急救人員趕到現場為他的傷口進行治療，傷勢無大礙，目前仇恨犯罪工作小組(Hate Crimes Task Force)也已介入調查；據警方公布的通緝圖，嫌犯身穿淺綠色上衣、黑色長褲、背著黑色圓筒包(duffle bag)、帶著一頂深色帽子，肩上披著淺灰色的連帽衣。