我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

紐約客談／移民學生 更應關注心理健康

紐約客談

隨著全球化的浪潮，愈來愈多的華人家庭選擇移民到美國，希望為他們的孩子提供更好的教育機會和更廣闊的未來。對於在中國並不曾學過英語的新移民來說，英語不好不但加深了適應在美生活的困難，而且當下一代在美出生並接受美國教育後，兩代之間會因為語言不通產生代溝，使親子間產生了許多不必要的摩擦。

專家表示，家長要注重孩子在學校的行為和心理健康。由於中美教育制度不一，出現了許多文化上的差異，這使得他們難以理解和參與孩子在學校的學習經歷。美式教育體系強調學生的自主學習和參與，這對一些來自不同文化背景的家庭來說可能是一個挑戰。美國教育不太重視「基礎知識」的學習，極其看重孩子「創造力」的培養，培養孩子對問題的能動性，鍛鍊他們主動問問題、想問題。

有些家長可能會感到無法理解孩子在學校學到的東西，也無法提供足夠的支持和指導。這可能會引起孩子的焦慮和壓力的心理。在督促孩子成長的同時，家長也要學會了解學校教學內容及相關信息，加強自身的英語水平，有利於促進孩子和家長各自對中美兩國文化的理解，減少文化差異帶來的衝突，尊重孩子的個人成長。

面對這些挑戰，政府應該採取措施來幫助新移民家長更好地適應美式教育體系，同時關注孩子的心理健康。專家建議家長，平日裡多關心孩子的生活，參與社區的文化交流、參加英文教育課程和文化交流活動，同時參與校內舉辦的家長會議、開放日和家庭活動，也多參與文化節慶、多元文化教育和社區活動。

教育 移民 心理健康

上一則

河北同鄉會捐款 助中國鄉親度洪災

下一則

亞裔慶中秋 將以多元文化美食迎客

延伸閱讀

杜撰誇大情節、替無證客申請庇護 新州夫妻遭控罪

杜撰誇大情節、替無證客申請庇護 新州夫妻遭控罪
紐約客談／解決壅堵不能靠劫掠無辜

紐約客談／解決壅堵不能靠劫掠無辜
紐約客談／合法移民待遇不如走線 情何以堪

紐約客談／合法移民待遇不如走線 情何以堪
走線專題／大量移民 華裔教授：正合美國勞動需求

走線專題／大量移民 華裔教授：正合美國勞動需求

熱門新聞

不少食客也準備了禮物給梁雪梅，有親筆寫的信、精美的賀卡、一個不捨得擁抱。(記者張心╱攝影)

華埠最受歡迎腸粉歇業 百名食客排隊相送

2023-09-02 02:23
紐約一華人在長島市一家中餐館用餐，結帳未還信用卡，遭盜刷數千元。圖為示意圖。(Pexels)

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

2023-09-01 02:28
根據居民的投訴評比，羅斯福島是紐約市最乾淨的社區。（記者和釗宇／攝影）

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

2023-09-01 07:21
布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

2023-08-30 21:38
張煦說，進雨林之前，特地和家裡人通了電話，「就是告訴他們，做好準備」，他停頓，「我抱著有可能一去不回的想法」。(華人移民提供)

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

2023-09-04 02:28
據移民律師介紹，現在的美墨邊境走線者基本都會被抓捕，釋放後會被發放一個定位手機，並需要及時去海關處報道，於是人們常常在各地的海關局門口看到長龍，紐約也不例外。(記者高雲兒╱攝影)

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

2023-09-03 21:24

超人氣

更多 >
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡