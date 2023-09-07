紐約客談／移民學生 更應關注心理健康

隨著全球化的浪潮，愈來愈多的華人家庭選擇移民 到美國，希望為他們的孩子提供更好的教育 機會和更廣闊的未來。對於在中國並不曾學過英語的新移民來說，英語不好不但加深了適應在美生活的困難，而且當下一代在美出生並接受美國教育後，兩代之間會因為語言不通產生代溝，使親子間產生了許多不必要的摩擦。

專家表示，家長要注重孩子在學校的行為和心理健康 。由於中美教育制度不一，出現了許多文化上的差異，這使得他們難以理解和參與孩子在學校的學習經歷。美式教育體系強調學生的自主學習和參與，這對一些來自不同文化背景的家庭來說可能是一個挑戰。美國教育不太重視「基礎知識」的學習，極其看重孩子「創造力」的培養，培養孩子對問題的能動性，鍛鍊他們主動問問題、想問題。

有些家長可能會感到無法理解孩子在學校學到的東西，也無法提供足夠的支持和指導。這可能會引起孩子的焦慮和壓力的心理。在督促孩子成長的同時，家長也要學會了解學校教學內容及相關信息，加強自身的英語水平，有利於促進孩子和家長各自對中美兩國文化的理解，減少文化差異帶來的衝突，尊重孩子的個人成長。

面對這些挑戰，政府應該採取措施來幫助新移民家長更好地適應美式教育體系，同時關注孩子的心理健康。專家建議家長，平日裡多關心孩子的生活，參與社區的文化交流、參加英文教育課程和文化交流活動，同時參與校內舉辦的家長會議、開放日和家庭活動，也多參與文化節慶、多元文化教育和社區活動。