盜身分辦卡消費 布碌崙華男被捕

布碌崙華男用假身分申請的信用卡在東海岸各地買高檔酒並倒賣，遭逮捕。(Westport警局提供)

一名布碌崙 (布魯克林)華男因為涉嫌使用假身分申請的信用卡 在康州等地購買大量高檔酒，轉手低價銷售，於上周遭警方逮捕，被控盜竊、信用卡詐騙 、身分盜竊等罪。

這名25歲的華裔男子周埃里克(Eric Chau)報住布碌崙。今年5月31日，康州韋斯特波特(Westport)鎮Instacart的送貨員報告警方，他好幾次把高檔酒交給坐在一輛轎車中的男子手中，而車距離訂貨酒水店BevMax僅有300碼之遙，讓送貨員產生懷疑。

警察收到報案後攔住了坐在車內的周埃里克，經過與BevMax店員的交談，警察發現周埃里克每次訂貨都用不同號碼的信用卡，而且信用卡上的名字都不是本人。警方認為，周埃里克要麼使用偽造的信用卡在網上購物，要麼是在康州取預訂的高檔酒，然後把酒帶回紐約，警方當時以四級盜竊罪、信用卡詐騙罪為名逮捕了周埃里克，他在交了5000元保釋金後獲釋。

韋斯特波特警察局隨後繼續對此案進行調查，並得到了對周埃里克手機的搜查令。警方在查看手機後很快斷定，周埃里克「卷入了一起更大、更復雜的詐騙案，涉及使用偽造的信用卡購買和銷售高檔酒」。

警方認為，周埃里克通過盜販個人身分信息，並用盜取的身分信息申請信用卡，用這些信用卡購買高檔酒，接著以低價在社交媒體出售這些高檔酒。對手機進行搜查的結果顯示，周埃里克在東岸的許多州都有類似的犯罪活動。

上周，警方再次逮捕了周埃里克，在原先罪名的基礎上，警方又添加三級身分盜竊、非法擁有個人身分信息，以及非法販運個人身分信息。周埃里克在交納了10萬元的保釋金後獲釋。