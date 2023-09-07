五分局警民會 華埠扒手、單車盜竊升溫

市警五分局於華埠召開夏休後首次警民會。(記者劉梓祁／攝影)

轄管包括曼哈頓華埠 的市警五分局，6日於紐約中華公所召開警民會，向居民報告最新周邊治安情況；局方代表指，隨著人流增加及氣溫回落，過去近一月內偷搶事件占罪案多數，且存在許多商家遭遇入室盜竊，或居民丟失電單車。

由於五分局局長陳韜因事休假，是次夏休後的首場會議由巡官麥齊飛(Daniel McKeefrey)主持。他依市警(NYPD)統計數據表示，截至本月4日的過去近一月內，轄區內整理錄得罪案呈下降趨勢，僅有入室盜竊案增加明顯，幅度為77.8%。

麥齊飛指，遭遇盜竊的多數為沿街商戶，主要集中在堅尼路(Canal St.)以北交東百老匯 街(East Broadway)一帶，有多位業者在店鋪打烊後遭到歹徒爆竊。根據五分局，已有一人因盜竊嫌疑被捕，但仍有人在逃。

據了解，目前已知受害商家近10位，且嫌犯或為累犯。警方建議，店主勿存放過多現金於店內，以免成為竊賊作案目標。

分局警員還表示，近期華埠所發生重竊案(Grand Larceny)中，多為扒手偷竊電子設備或者行人手提袋，更有甚者當街搶奪金飾或背包。此外，過去一月錄得一宗謀殺案件，發生在曼哈頓大橋下並由遊民所為，後者已被逮捕。

根據麥齊飛，轄區內目前發生警情時間多集中在上午8時至夜晚11時，且規律顯示每周一及周四最為繁忙，希望民眾多加留心。他還表示，重罪攻擊案雖減少近40%，但好事者在夜晚離開酒吧或夜店後滋事情況仍然存在。

同時，電單車失竊事件在華埠愈發頻繁。五分局代表指，現有團夥專在夜間出沒偷盜停放路旁或無人看管的電單車，其中多數為未充分上鎖車輛。僅在6日凌晨1時30前後，華埠便發生兩起相關案件，分別位於王子街(Prince St.)和地威臣街(Division St.)。

麥齊飛指，當晚有多位非洲裔青年共用單車前往現場，並在成功偷走兩輛電單車後逃走，且全程將面部遮擋。此案仍在追查中。

針對5日發生在羅斯福公園旁的自行車事故，分局發言人表示調查仍在進行，但被撞69歲華婦情況仍然嚴重，且尚未有人被捕。監視錄像顯示，一名騎車男子在李士提街(Chrystie St.)向北行駛，撞到正在穿過格蘭街(Grand St.)的傷者，和警員交談後離開。