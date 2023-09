防癌專家張楊明德離世 社區懷念

深耕華裔社區多年的醫療專家張楊明德日前與世長辭,其家屬於6日在紐約法拉盛全福殯儀館舉行告別式。(記者高雲兒╱攝影)

深耕華裔 社區多年的醫療專家張楊明德在8月23日與世長辭,享壽70歲。張楊明德家屬於6日在紐約法拉盛全福殯儀館舉行告別式,國會眾議員孟昭文 等友人出席送別。

張楊明德祖籍湖南,成長於台灣一個重視教育的家庭,父親為公務員,母親為小學教員,她先於台灣大學農業化學繫就讀,並於哥倫比亞大學取得博士學位,曾在紐約大學醫學院擔任助理教授,並將學術經驗帶入社區,成為推動華人健康議題的重要力量。在2000年左右加入美華防癌協會之後,張楊明德更時刻關注社區民眾的健康,幫助華裔社區培養大腸癌篩檢的習慣,提升人們對B型肝炎和肝癌的警覺。

除了醫療衛生的專長外,張楊明德也是長島平原中文學校的創辦人及校長,教授中文課程之餘,也贊助各種文化活動。她同時兼任聯邦衛生部(Department of Health and Human Services)少數族裔婦女健康小組成員。2009年她曾獲前紐約州 長帕特生和夫人佩吉(Michelle Paige)頒發「紐約州傑出女性獎」(New York State Women of Excellence Awards),並為該次獲獎人中唯一華裔,該獎肯定她為社區醫療衛生和健康的貢獻。

張楊明德後期擔任紐約長老會皇后醫院社區健康發展部行政主任,為亞裔提供高質量醫療服務;去年夏天,她仍活躍在社區,積極傳播健康的正確觀念與最新資訊。

張楊明德之妹楊親民在現場懷念姊姊,稱她聰明、漂亮、自律,「作為你的妹妹,我真的很驕傲」。張楊明德丈夫張少亞說,妻子占據了他心中的一大塊,「她的離去對我來說是艱難的,但我會更堅強,繼續她為社區所做的事情」。四個子女說,母親的精神指引和無條件的愛是他們生活的基石,「她嚮我們灌輸的勤奮、善良和同理心的價值觀,塑造了今天的我們」。