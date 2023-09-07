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防癌專家張楊明德離世 社區懷念

記者高雲兒╱紐約報導
深耕華裔社區多年的醫療專家張楊明德日前與世長辭，其家屬於6日在紐約法拉盛全福殯儀館舉行告別式。(記者高雲兒╱攝影)
深耕華裔社區多年的醫療專家張楊明德日前與世長辭，其家屬於6日在紐約法拉盛全福殯儀館舉行告別式。(記者高雲兒╱攝影)

深耕華裔社區多年的醫療專家張楊明德在8月23日與世長辭，享壽70歲。張楊明德家屬於6日在紐約法拉盛全福殯儀館舉行告別式，國會眾議員孟昭文等友人出席送別。

張楊明德祖籍湖南，成長於台灣一個重視教育的家庭，父親為公務員，母親為小學教員，她先於台灣大學農業化學繫就讀，並於哥倫比亞大學取得博士學位，曾在紐約大學醫學院擔任助理教授，並將學術經驗帶入社區，成為推動華人健康議題的重要力量。在2000年左右加入美華防癌協會之後，張楊明德更時刻關注社區民眾的健康，幫助華裔社區培養大腸癌篩檢的習慣，提升人們對B型肝炎和肝癌的警覺。

除了醫療衛生的專長外，張楊明德也是長島平原中文學校的創辦人及校長，教授中文課程之餘，也贊助各種文化活動。她同時兼任聯邦衛生部(Department of Health and Human Services)少數族裔婦女健康小組成員。2009年她曾獲前紐約州長帕特生和夫人佩吉(Michelle Paige)頒發「紐約州傑出女性獎」(New York State Women of Excellence Awards)，並為該次獲獎人中唯一華裔，該獎肯定她為社區醫療衛生和健康的貢獻。

張楊明德後期擔任紐約長老會皇后醫院社區健康發展部行政主任，為亞裔提供高質量醫療服務；去年夏天，她仍活躍在社區，積極傳播健康的正確觀念與最新資訊。

張楊明德之妹楊親民在現場懷念姊姊，稱她聰明、漂亮、自律，「作為你的妹妹，我真的很驕傲」。張楊明德丈夫張少亞說，妻子占據了他心中的一大塊，「她的離去對我來說是艱難的，但我會更堅強，繼續她為社區所做的事情」。四個子女說，母親的精神指引和無條件的愛是他們生活的基石，「她嚮我們灌輸的勤奮、善良和同理心的價值觀，塑造了今天的我們」。

國會眾議院孟昭文發表悼詞時稱，自己不是作為官員，而是一個朋友來懷念張楊明德，「她是一個改變無數人生活和拯救無數人生命的人」。

國會眾議院孟昭文發表悼詞時稱，自己不是作為官員，而是一個朋友來懷念張楊明德，「她...
國會眾議院孟昭文發表悼詞時稱，自己不是作為官員，而是一個朋友來懷念張楊明德，「她是一個改變無數人生活和拯救无数人生命的人」。(記者高雲兒／攝影)
張楊明德之妹楊親民在現場懷念姊姊，稱聰明、漂亮、自律，「作為你的妹妹，我真的很驕...
張楊明德之妹楊親民在現場懷念姊姊，稱聰明、漂亮、自律，「作為你的妹妹，我真的很驕傲」。(記者高雲兒╱攝影)
深耕華裔社區多年的醫療專家張楊明德博士在8月23日與世長辭，享壽七十歲。家屬於6...
深耕華裔社區多年的醫療專家張楊明德博士在8月23日與世長辭，享壽七十歲。家屬於6日在紐約法拉盛全福殯儀館舉行告別式，不少懷念張楊明德的華人親友出席送別。(記者高雲兒／攝影)
張楊明德丈夫張少亞說，妻子佔據了他心中的一大塊，「這(她的離去)將是艱難的，但我...
張楊明德丈夫張少亞說，妻子佔據了他心中的一大塊，「這(她的離去)將是艱難的，但我會更堅強，繼續她為社區所做的事情」。(記者高雲兒／攝影)

華裔 紐約州 孟昭文

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