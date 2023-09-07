亞裔慶中秋 將以多元文化美食迎客

為迎接中秋節，美國亞裔活動中心近日宣布，將於23日(周六)和24日(周日)在皇后區法拉盛舉辦「2023亞裔同樂迎中秋」活動，讓社區民衆在多元美食和文化活動中歡度佳節。(記者高雲兒╱攝影)

為迎接中秋節，美國亞裔 活動中心近日宣布，將於23日(周六)和24日(周日)在皇后區法拉盛舉辦「2023亞裔同樂迎中秋」活動，讓社區民眾在多元美食和文化活動中歡度佳節。

美國亞裔活動中心主席顏天怡表示，這將是連結亞裔的好機會之一，讓大家更加緊密；州眾議員 金兌錫則表示，此前亞裔活動中心舉辦的亞裔月活動是個很好的開始，「現在有很多仇恨緊張情緒，這個活動會為大家互相提供支持」。他更笑談自己對中秋節的記憶，是在上海和妻子度蜜月時，「從來沒看到很那麼多人在同一時間去往同一個方嚮賞月」。

據悉，該迎中秋本活動除了商品展銷外，主要展現三個主題：食物文化、服装文化、藝術文化。多地的亞洲地道美食、包括中國、馬來西亞、菲律賓、泰國 等美食將在現場新鮮提供，豐富的活動也將為現場民眾帶來多樣文化享受，比如民族服裝匯演、傳統歌舞表演、泰國廚藝示範、有獎問答遊戲、幸運抽獎等。

該活動獲得多官員支持和贊助，包括國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀、聯合國全球和平基金會、印度尼西亞駐紐約總領事、菲律賓駐紐約總領事、泰國駐紐約總領事等。

香港美心月餅公司將支持本活動，每日送出一百個精美月餅，持續兩天。此外，透過参加有獎問答遊戲及購買抽獎券，民眾有機會赢取更多的獎品。

此活動免費，時間為23日和24日的上午11時至下午4時，地點在天廣新天地(Tangram)，地址為法拉盛39大道133-33號。 查詢請電：(917)903-2831。