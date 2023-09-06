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曼哈頓華埠反堵車費聯盟 徵集民意提交官員

記者劉梓祁／紐約報導
華埠反堵車費聯盟將擬定意見提交官員。(記者劉梓祁／攝影)
華埠反堵車費聯盟將擬定意見提交官員。(記者劉梓祁／攝影)

由於聯邦部門已在月前批准針對曼哈頓60街以南的堵車費(Congestion Pricing)徵收計畫，處在範圍內的華埠亦開始進行有組織及規模的抗議活動，並成立「華埠與小義大利無壅堵稅聯盟」，聯盟代表5日表示，已完成多項反對行動並與官員建立聯繫，近日將收集整理意見後遞交政府。

根據大都會運輸署(MTA)早前公布計畫，進入收費範圍的車輛，將被收取五元至23元不等的金額，但關於豁免、折扣的方案尚未確定。負責制定收費細則的交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)已在日前召開第二場公開會議，但仍未就價格和豁免群體達成共識。

為減低堵車費為華埠所帶來影響，多名社區代表於7月成立反堵車費聯盟，並連續採取反對行動。召集人兼大華埠民權聯盟主席陳建閃表示，截止日前，聯盟已成為「保持紐約市不徵收堵車稅」(Keep NYC Congestion Tax Free)組織成員，並已完成一輪郵件投送計畫，向多位政府代表和官員表達擔憂。此外，聯盟代表于金山等人亦在上月前往市議會作證。

然而，MTA代表指，原定的「明年春季起始」的徵收時間不作變化。華埠聯盟為此公布多項建議，擬減輕下東城華人社區負擔。

華埠聯盟的建議，包括將曼哈頓大橋和威廉斯堡大橋收費降至十元；晚6時後進入和離開下城，可獲50%折扣；為當地居民提供每月四次免費的通行機會；為所有司機提供每月兩次免費進入下城的機會；豁免運送乘客往返法拉盛和8大道的通勤面包車；豁免經過曼哈頓的喪禮隊列車輛。

根據聯盟公告，聯盟再次強調，堵車費為不合理「稅收」，將導致本就缺乏人流和工人的華埠再度失去吸引力，因此為進出必經之路提供減免為可行方案，不僅惠及喜愛文化、購物和美食的遊客群體，還能減輕當地居民的壓力。

陳建閃在MTA總部外反對堵車費。(記者劉梓祁／攝影)
陳建閃在MTA總部外反對堵車費。(記者劉梓祁／攝影)

聯盟指，已與州參議員卡范納(Brian Kavanagh)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)完成會面，並將於本月14日(周四)，與曼哈頓區長李文(Mark Levine)對談，在本月22日(周五)，會見國會眾議員高德曼(Dan Goldman)。

于金山表示，在傳達擔憂後，已有多人口頭表示支持華埠爭取權益，其中包括李榮恩、卡范納和布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文(Iwen Chu)。聯盟成員律師古奇(Edward Cuccia)亦指，團隊正密切關注新州和史泰登島發起的反堵車費訴訟，並保留隨時加入的可能。

聯盟呼籲居民在未來一周踴躍提供建議，建議將統一匯總，並計畫在月中交予民選官員，民眾可通過電郵[email protected]，或前往曼哈頓東百老匯88號怡東商場153室提交建議，內容及語言不受限制。

華埠 堵車費 曼哈頓

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