布碌崙日落公園臨時庇護所施粥順利 民憂變長期

日落公園娛樂中心內，目前已設立無證客臨時庇護所。(記者顏潔恩／攝影)

為緩解日益嚴重的無證客 危機，市府正在探索與非營利機構合作的機會，向公眾收集並分配捐款物資給無證客移民 ；已在布碌崙(布魯克林)日落公園娛樂中心設置施粥處(Soup kitchen)的非營利機構Masbia，近期提到當地物資的發放過程順利、感謝公眾的捐贈，華裔民眾聞言感到不安，擔憂臨時庇護 所會變成長期項目。

在市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)的邀約下，猶太裔非營利組織Masbia已在7大道交41街的社區中心前，設置24小時營業的施粥處，為無證客提供餐食；據悉，基於該組織有良好的管理能力、過去項目獲得社區支持等，雖與市府還未有正式的合同協議，不過雙方目前正處於「試驗性合作關係」(trial partnership)中。

「我們的想法是培育社區的美好人性，讓每個人都歡迎移民到我們的社區來」，Masbia執行總監拉帕波特(Alexander Rapaport)表示，從製作標語牌到捐贈物資，每個人表達歡迎的方式不同；至於無證客所需的物資，一直在變化中，但最基本的包括男性內褲、衛生用品、學習英文的書籍和卡片，也因日落公園內有游泳池，部分移民也需要泳褲、毛巾、掛鎖等。

儘管臨時庇護所的設立遭到當地人的反對，但公眾的慷慨捐贈還是超過該機構的想像，「這是很美妙的事，很開心終於看到了真正的紐約」；他形容大量捐贈都是經口口相傳而得來的，民眾知道這裡設有庇護所後很是熱心，「我們在這裡準備好迎接和分享，至於那些反對的人，我只想對他們說，可以靠邊站、讓我們做該做的事嗎？」

無證移民在日落公園落腳已有幾周，常使用娛樂中心的陳先生表示，無法再使用健身房，原有的作息被打亂，不知何時才能恢復使用；眼看湧入紐約市的無證客愈來愈多，他認為所謂的臨時庇護所恐怕會發展成長期的項目，估計無證移民要待上好長一段時間。

他也說，目前公園內還沒發生與無證客移民有關的犯罪，這是好事，希望能繼續保持；但也希望市府可以盡快有效地處理無證客危機，不要在犧牲合法市民的權益上去執意幫人，「何必打腫臉充胖子，超出承受能力範圍就不要再徒增自己(市府)的壓力了。」