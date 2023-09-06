台灣雙十國慶 訪問團華埠表演

台灣雙十國慶文化訪問團，將於13日（周三）在華埠表演。(記者劉梓祁／攝影)

為慶祝中華民國 112年國慶，台灣文化訪問團將於本月中旬訪問紐約並演出，以慰問僑胞及宣揚中華文化，並為兩地之間搭建更加緊密的橋梁，讓世界更好地了解寶島獨特的魅力與底蘊。

本次訪問由中華民國僑務委員會主辦，並由在地僑團——紐約中華公所和大紐約區台灣大專院校校友會聯合會協辦。主辦方表示，活動當日，將由來自台灣「當代樂坊」獻上樂器和舞蹈演出，深入傳遞中華文化的獨特內涵和情感。

校聯會會長林映君發言指，此次文化訪問活動為疫情 後首次舉辦，雖主會場設於新州，但僑委會為表對紐約僑團的支持及感謝，專在中華公所設立分會場，以回饋傳統僑社和居民。

據介紹，1994年在台灣宜蘭縣成立的「當代樂坊」，以音樂結合舞蹈的藝術形式為人熟知，曾多次受邀於國家音樂廳演出，並舉辦多場慈善義演，成為當地的「國際代表」。

紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇指，樂坊當日將帶來傳統結合流行的表演元素，不僅能和廣大社區成員產生共鳴，還能在與祖籍國關係深遠的僑社推廣中華文化，希望民眾廣泛參與。

根據僑委會僑務顧問褚月梅，該場「新舊結合」的演出，將於13日(周三)下午2時在中華公所中山堂進行，地址為曼哈頓華埠 勿街(Mott St.)62號，現場將設400個座位，並配有小食餐點，門票免費，可在中華公所等各僑團處領取，旨在與僑胞歡度佳節。