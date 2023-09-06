華埠羅斯福公園 9/9氣功太極開練

紐約養生太極氣功聯誼會將與華埠商改區共同於9日在華埠羅斯福公園舉辦社區活動。(記者和釗宇／攝影)

第七屆「世界健身 氣功日」活動將於9日(周六)在曼哈頓華埠 的羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)舉辦，多個華人團體屆時將在公園內為市民奉上氣功、太極和歌舞表演，並將有近20家社區服務機構在現場開設展台，提供醫療、保險、護理等相關方面的諮詢服務。

活動由華埠商業改進區(Chinatown BID)、華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)和紐約養生太極氣功聯誼會聯合主辦，旨在推廣和傳播這項極富中華特色的傳統健身方法。

健身氣功結合了身體運動和呼吸調控的訓練，通過精心設計的動作和呼吸方式，促進氣血流通、增強訓練者身體的靈活性、平衡性和耐力，也有助於舒緩壓力、保持精神寧靜。

知名的「八段錦」和太極拳等，都屬於健身氣功的範疇。每年9月的第二個周六被定為「世界健身氣功日」，今年的氣功日當天，全球56個國家和109個地區協會機構將聯動舉辦相關推廣活動，紐約的活動會場便定在華埠羅斯福公園。

聯誼會會長曾順才介紹，參加表演的20餘個團隊來自紐約各地，最遠的會從康州趕來，為了避免觀眾的注意力被主舞台吸引走，本次活動特別安排表演者在各合作機構的展台前穿梭移動，以使觀眾能更好地接觸和了解這些合作機構及他們所提供的各種公益服務。

活動時間為9日(周六)上午10時至下午3時，地點羅斯福公園籃球場，近格蘭街(Grand St.)交企李士提街(Chrystie St.)路口。屆時將開設展台的合作機構包括亲情健保 (Affinity By Molina)、亞美醫師協會(CAIPA)、亞美護士協會(CANA)、阿茲海默關愛服務(CaringKind)、富康醫療(VNS)、安保健康保險(EmblemHealth)、飛達利斯保健(Fidelis Care)、萬有護理公司(Golden Touch Homehealth care)、第一保健(Healthfirst)、惠安納健保(Humana)、必達白安律所(Pitta & Baione)、康怡護理(RoyalCare)以及真愛護理(Truecare)等。