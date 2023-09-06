我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升息+豪宅稅衝擊 南加酒店交易量年減60%

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

華埠羅斯福公園 9/9氣功太極開練

記者和釗宇／紐約報導
紐約養生太極氣功聯誼會將與華埠商改區共同於9日在華埠羅斯福公園舉辦社區活動。(記者和釗宇／攝影)
紐約養生太極氣功聯誼會將與華埠商改區共同於9日在華埠羅斯福公園舉辦社區活動。(記者和釗宇／攝影)

第七屆「世界健身氣功日」活動將於9日(周六)在曼哈頓華埠的羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)舉辦，多個華人團體屆時將在公園內為市民奉上氣功、太極和歌舞表演，並將有近20家社區服務機構在現場開設展台，提供醫療、保險、護理等相關方面的諮詢服務。

活動由華埠商業改進區(Chinatown BID)、華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)和紐約養生太極氣功聯誼會聯合主辦，旨在推廣和傳播這項極富中華特色的傳統健身方法。

健身氣功結合了身體運動和呼吸調控的訓練，通過精心設計的動作和呼吸方式，促進氣血流通、增強訓練者身體的靈活性、平衡性和耐力，也有助於舒緩壓力、保持精神寧靜。

知名的「八段錦」和太極拳等，都屬於健身氣功的範疇。每年9月的第二個周六被定為「世界健身氣功日」，今年的氣功日當天，全球56個國家和109個地區協會機構將聯動舉辦相關推廣活動，紐約的活動會場便定在華埠羅斯福公園。

聯誼會會長曾順才介紹，參加表演的20餘個團隊來自紐約各地，最遠的會從康州趕來，為了避免觀眾的注意力被主舞台吸引走，本次活動特別安排表演者在各合作機構的展台前穿梭移動，以使觀眾能更好地接觸和了解這些合作機構及他們所提供的各種公益服務。

活動時間為9日(周六)上午10時至下午3時，地點羅斯福公園籃球場，近格蘭街(Grand St.)交企李士提街(Chrystie St.)路口。屆時將開設展台的合作機構包括亲情健保(Affinity By Molina)、亞美醫師協會(CAIPA)、亞美護士協會(CANA)、阿茲海默關愛服務(CaringKind)、富康醫療(VNS)、安保健康保險(EmblemHealth)、飛達利斯保健(Fidelis Care)、萬有護理公司(Golden Touch Homehealth care)、第一保健(Healthfirst)、惠安納健保(Humana)、必達白安律所(Pitta & Baione)、康怡護理(RoyalCare)以及真愛護理(Truecare)等。

健身 華埠 健保

上一則

州眾議員寇頓提醒耆老 留意紅藍卡電話詐騙

下一則

台灣雙十國慶 訪問團華埠表演

延伸閱讀

防仇亞攻擊 亞美聯盟安全培訓

防仇亞攻擊 亞美聯盟安全培訓
ROAR夏季街坊節 華人熱情參與

ROAR夏季街坊節 華人熱情參與
羅斯福公園又槍響 社區：長期治安黑點

羅斯福公園又槍響 社區：長期治安黑點
美日韓峰會地點別具意義 官員：大衛營象徵新建友誼

美日韓峰會地點別具意義 官員：大衛營象徵新建友誼

熱門新聞

不少食客也準備了禮物給梁雪梅，有親筆寫的信、精美的賀卡、一個不捨得擁抱。(記者張心╱攝影)

華埠最受歡迎腸粉歇業 百名食客排隊相送

2023-09-02 02:23
紐約一華人在長島市一家中餐館用餐，結帳未還信用卡，遭盜刷數千元。圖為示意圖。(Pexels)

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

2023-09-01 02:28
根據居民的投訴評比，羅斯福島是紐約市最乾淨的社區。（記者和釗宇／攝影）

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

2023-09-01 07:21
布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

2023-08-30 21:38
張煦說，進雨林之前，特地和家裡人通了電話，「就是告訴他們，做好準備」，他停頓，「我抱著有可能一去不回的想法」。(華人移民提供)

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

2023-09-04 02:28
據移民律師介紹，現在的美墨邊境走線者基本都會被抓捕，釋放後會被發放一個定位手機，並需要及時去海關處報道，於是人們常常在各地的海關局門口看到長龍，紐約也不例外。(記者高雲兒╱攝影)

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

2023-09-03 21:24

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭