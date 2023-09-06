紐約親子互助會560義工 撿垃圾逾千袋

親子互助會舉行暑期總結感謝會，感謝學生義工的付出。(記者胡聲橋 / 攝影)

紐約親子 互助會(PCR)5日舉行暑期感謝會，總結今年暑期的主要活動，並感謝學生義工的大力參與。從6月底至8月，他們共動員了560名學生義工，服務社區時間超過9100小時，撿拾垃圾1000餘袋，為789名社區成員提供了社會服務。

親子互助會的這次暑期總結感謝會，在位於布碌崙 (布魯克林)15大道6915號的松柏之家班森賀社區中心舉行，共有數十名互助會的學生義工參加了這次活動。

據活動主持人介紹，互助會在愛立信公園(Leif Ericsson Park)動員了1042人次義工，撿拾垃圾546袋；在日落公園 (Sunset Park)動員義工803人次，撿拾垃圾390袋；在麥金利公園(McKinley Park)動員義工326人次，撿拾垃圾77袋；不少學生義工早7時就到公園撿垃圾，另外還有13名學生義工走了100多條街道，共撿拾了六袋各類街頭海報。在整個暑期，互助會還舉辦了2382個小時各類學習、藝術和手工課程。

這次活動向暑期活動表現突出的學生義工分別頒發了義工銀獎、義工金獎、傑出義工獎、突出義工獎和優秀領導人獎。

據親子互助會負責人黃妮可介紹，這次活動由學生自己籌辦及主持，活動的主要組織者是幾位以前在互助會當義工的中學生，現在他們已經是大學生了。她對這些孩子很放心，對她們的表現感到滿意。

黃妮可說，今年是互助會第二年辦暑期總結會，這主要是因為暑期的活動要占全年活動的三分之一。雖然今年新冠疫情減緩，許多學生和家人一起外出度假，但今年活動的數量、參與人數和成果基本與去年持平。

黃妮可也說，辦總結感謝會主要是讓學生義工看到經過他們辛苦的勞動所結出的果實，「每次一點點地付出累積到一起就是不小的收穫」。她也希望家長由此能看到孩子身上的閃光點和積極因素。

親子互助會的活動主要有四個方面，包括清潔環境、各類藝術和手工課、幫老人看信、填表、申請福利等在內的社會服務，以及領袖力相關的培養項目，包括管理團隊、分配任務的能力等。黃妮可說，也許有的孩子對掃公園不以為然，但實際上，參與這些活動對孩子素質的培養是多方面的。