北美台灣屏東鄉親會慶20周年 會長交接

北美台灣屏東鄉親會將於本月9日(周六)中午12時在紐約法拉盛 台灣會館舉行成立20周年年會暨新舊任會長交接典禮，敬邀社區人士參加。

北美台灣屏東鄉親會由陳秋貴、黃金利等於2003年創立，宗旨是「促進鄉親情誼、發揮守望相助、關心台灣家鄉、關心社區、為社區服務」的宗旨；據悉，丁作輝將擔任新任會長，他擁有天普 大學(Temple University)電機博士學位，曾任職於IBM半導體研發中心，2015年自行創業。

此外，他還經常參加社區義工服務，包括擔任哈德遜中區中文學校教師超過十年、哈德遜中區中文學校校長、哈德遜中區台灣同鄉會會長，以及美東中文學校協會會長。近年則加入大紐約區僑界急難救助協會理事會、美東華人學術聯誼會理事會，以及北美台灣屏東鄉親會理事會。

丁作輝表示，鄉親會在邁入第21年之際，希望繼續得到社區、鄉親的支持和愛護，積積極參與僑界社團的活動，同時配合中華民國 政府的政策，維護台灣在國際上的尊嚴。

交接典禮將於9日(周六)中午12時在紐約法拉盛台灣會館舉行，地址是法拉盛北方大道(Northern Blvd.)137-44號 ；詳情可致電(718) 445-7007。