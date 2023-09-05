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華康會中秋美食節 明天史島登場

記者顏潔恩／紐約報導
由華人健康協會、史泰登島市議員卡爾與華樂超市攜手舉辦的「第三屆中秋美食節」，將於9月6日在史島舉行。(華康會提供)
由華人健康協會、史泰登島市議員卡爾與華樂超市攜手舉辦的「第三屆中秋美食節」，將於9月6日在史島舉行。(華康會提供)

華人健康協會、史泰登島市議員卡爾(David Carr)與華樂超市(HL Supermarket)攜手舉辦的「第三屆中秋美食節」，將於9月6日(周三)在史島舉行，屆時可品嚐美食外，民眾還能參與豐富多彩的娛樂活動項目、獲得健保資訊等，主辦方呼籲有興趣的家庭踴躍出席。

據華康會會長陳麗娜介紹，今年的活動項目將比以往更精彩，屆時有傳統文化表演、免費書包和學習用品派送、猜謎語遊戲、抽獎贏取豐富好禮等；此外還邀請了多個市府、商家等機構擺設攤位，方便民眾獲得所需資源和服務，工作人員也會解答各類問題，大眾可在美食攤位品鑑各種小吃、品鑑和DIY製作月餅。

中秋美食節訂於6日(周三)中午12時，在華樂超市停車場舉行，地址是史泰登島Hylan Blvd 2380號；主辦方也感謝以下企業的大力支持，包括帝國藍十字藍盾健保、Americare、Metro Plus Health、百康仁德、Cricket、一宿餐廳、Mango Mango甜品、之味館海鮮酒家等，以及眾多市府機構等。

「隨著暑假即將結束，這是一個家長和孩子們可以融入社區活動的絕佳時機」，陳麗娜表示，活動不僅為大家創造美好回憶，參與者也能接觸社區的豐富資源；她強調這將是老少咸宜的活動，將充滿傳統節日裡與家人共享時光的溫情，而學生們也能獲得學習用品，為新學年做好充分準備。

健保 史泰登島 華人

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