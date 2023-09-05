順民意 長島鐵路賓州車站班次增 5日起生效

麥迪遜大中央車站開通後，長島鐵路在賓州車站車次減少，引起乘客不滿，當局決定即日起增加前往賓州車站的列車。(記者和釗宇／攝影)

麥迪遜大中央車站 (Grand Central Madison)開通後，長島鐵路 在賓州 車站(Penn Station)車次減少，引起乘客不滿；長島鐵路日前宣布，將從5日起恢復更多從曼哈頓中城賓州車站載客的列車，新增服務除了更多從賓州車站出發的晚間列車，還包括更多途經布碌崙(布魯克林)的列車和支線特快列車。

此改變主要是基於客戶在曼哈頓東區新增的麥迪遜大中央車站(Grand Central Madison)開通以後的反饋。自從麥迪遜大中央車站在2月27日開啟全面服務後，各線都有列車入站，每小時最多能發24個班次，同方向列車最小間隔三分鐘，提升了皇后區和長島與曼哈頓東區的交通，令一部分通勤族大為受益。

不過，班次時刻表也因此大調整，此前全部進入賓州車站的列車也有30％被分流到大中央車站，令很多乘客不便。長島鐵路臨時總裁納珥迪(Catherine Rinaldi)在聲明中說，此次對時間表進行的重大調整，主要基於乘客數據和實時觀察。

這些變化包括，增加從長島Hicksville站到牙買加站的更多早間特快列車，以及恢復四個途經布碌崙的支線直達火車，目的地包括法洛克威(Far Rockaway)、長灘(Long Beach)、罕普斯狄鎮(Hempstead)和傑佛遜港(Port Jefferson)；另外，此前終點是大中央車站的部分特快列車，將改道至賓州車站。

但長島鐵路通勤委員會主席布林曼(Gerard Bringmann)表示，這並沒有解決最持久的問題，首先實時換乘還未恢復，其次是特快列車的增加意味著許多慢車站點的服務減少。其中華人乘坐最多的「華盛頓港線」，此前每半小時一班，列車在絕大多數時間段每站皆停，而在新時刻表改成快慢車交替後，快車在華人聚居的法拉盛緬街、莫瑞丘(Murry Hill)、百老匯(Broadway)、奧本黛爾(Auburndale)不停。

但布林曼說長島鐵路已經盡其所能，因為資源有限，尤其火車數量不足。納珥迪表示，將在未來實時監控數據，以做出相應調整。詳細的列車時刻表，可參考Traintime APP或mta.info。