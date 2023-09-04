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團夥闖13戶竊盜 偷走8輛名車

記者胡聲橋／紐約報導
一夥盜賊在皇后區和布碌崙入室搶劫，盜走豪車，警方通緝。(警方提供)
一夥盜賊在皇后區和布碌崙入室搶劫，盜走豪車，警方通緝。(警方提供)

一夥盜賊最近在布碌崙(布魯克林)和皇后區瘋狂作案，從6月底到8月初不到一個半月時間內，一共闖入13戶居民住宅並偷走了多輛豪車。警方已公布了這夥盜賊的照片，對其進行通緝。

根據警方介紹，這伙盜賊通常由三到四人組成一個小組，大多在凌晨時分作案，作案地點主要集中在皇后區的白石鎮(Whitestone)，他們還在貝賽(Bayside)、牙買加莊園(Jamaica Estates)、貝瑞吉(Bay Ridge)、霍利伍德(Holliswood)和曼哈頓海灘(Manhattan Beach)等地入室盜竊。

警方稱，這一系列入室盜竊案中的第一起發生於6月2日，地點在皇后區Point Crescent附近的一戶居民，結果被對抗的屋主趕走。在前三次入室盜竊中，這幾名盜賊不是被屋主趕走，就是被警報器嚇跑。

從7月開始，這夥盜賊開始得手。從7月21日到29日的九天時間裡，他們共入室盜竊了九戶居民，在七戶居民家裡得手，只在兩戶居民家中被嚇走。警方稱，這夥竊賊盜竊了一輛奧迪休旅車、一輛寶馬轎車、一輛寶馬休旅車、一輛路虎休旅車、一輛保時捷、一輛賓士轎車、一輛現代Genesis轎車和另一輛不知名的四門轎車。警方找回了其中三輛被盜車輛。

最近一次入室盜竊發生於布碌崙市警61分局轄區內的曼哈頓海灘。8月2日凌晨1時50分，這三名盜賊進入曼哈頓海灘Coleridge街交Oriental大道處的一處獨立房屋。他們盜走了珠寶和衣服，開走了一輛賓士轎車和一輛寶馬休旅車。得手後他們開著盜來的車，沿著Coleridge街往北逃竄。

數據顯示，今年截至8月27日，全市共發生入室盜竊案9096起，比去年同期的1萬209起減少了將近11%。不過，今年的汽車盜竊案卻激增了19%，截至8月27日共發生1萬334 起，而去年同期為8669起。

警方呼籲民眾看到與照片特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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